Mỹ hủy niêm yết 3 công ty viễn thông Trung Quốc

NYSE vừa tuyên bố sẽ hủy niêm yết 3 công ty Trung Quốc là China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd. và China Unicom Hong Kong Ltd. vì nghi liên quan tới quân đội.

Theo Bloomberg, 3 tập đoàn Trung Quốc bao gồm China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd. và China Unicom Hong Kong Ltd. sẽ tạm ngừng giao dịch từ ngày 7/1 đến ngày 11/1 trước khi hoàn tất thủ tục hủy niêm yết tại NYSE. Lệnh cấm này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Washington áp đặt lệnh trừng phạt lên các công ty có liên quan tới quân đội Trung Quốc. Tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua sắc lệnh cấm đầu tư vào các công ty Trung Quốc nhằm gây sức ép với Bắc Kinh. Lệnh này cấm các nhà đầu tư Mỹ mua và bán cổ phần của các công ty Trung Quốc được giới chức Lầu Năm Góc xác định là có liên quan tới quân đội nhà nước Trung Quốc. Phản ứng lại, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cáo buộc trên của Mỹ là “vu khống ác ý”, đụng chạm tới các chính sách liên kết quân sự - dân sự của nước này, cam kết sẽ bảo vệ các công ty bị đưa vào danh sách trừng phạt. Giới chức Bắc Kinh cho biết sẽ trả đũa Washington bằng việc thiết lập một danh sách tương tự. China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd. và China Unicom Hong Kong Ltd. sẽ bị hủy niêm yết tại sàn chứng khoán New York. Ảnh: Fortune. Hồi tháng 5, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ quyết định dừng toàn bộ hoạt động của China Mobile tại nước này. Tới tháng 12, giới chức Mỹ tiến hành loại bỏ mọi thiết bị mạng viễn thông do tập đoàn Huawei Technologies Co. sản xuất và xem xét lại trường hợp của China Telecom trước thông tin đại diện tại Mỹ khẳng định công ty này là tổ chức độc lập có trụ sở tại Mỹ và không chịu sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc. Trong 10 năm gần đây, nhiều công ty Trung Quốc - đặc biệt là các công ty công nghệ - đã lựa chọn niêm yết trên sàn NYSE hoặc Nasdaq, bên cạnh IPO tại các sàn giao dịch tại quê nhà như Thâm Quyến hay Thượng Hải. Trong khi đó, Hong Kong nổi lên như một điểm đến mới và an toàn hơn đối với các công ty Trung Quốc sau khi sửa đổi bộ quy tắc, cho phép các công ty có quyền biểu quyết trong việc bán cổ phiếu, củng cố quyền lực cho giới lãnh đạo cũng như quyền lợi đối với các nhà đầu tư cá nhân. Ví dụ điển hình là trường hợp của Alibaba Group Holding Ltd. và JD.Com Inc., hai gã khổng lồ thương mại điện tử vốn có niêm yết trên sàn New York, đã lựa chọn Hong Kong làm sàn niêm yết thứ cấp trong 2 năm qua. Đây chỉ là hai trong số nhiều công ty Trung Quốc tìm đến những sân chơi mới khi căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng tồi tệ trên cả lĩnh vực thương mại và tranh cãi liên quan tới dịch Covid-19.

Hương Giang