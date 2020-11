Mỹ đưa máy bay ném bom hạng nặng vào ADIZ của Trung Quốc

Mỹ đã điều hai máy bay ném bom tầm xa vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc đơn phương xác lập trên biển Hoa Đông.

Theo tài khoản Twitter chuyên theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots, hai máy bay ném bom B-1B Lancer của không quân Mỹ rời Căn cứ Không quân Andersen ở Guam vào 17/11 và tiến vào ADIZ Trung Quốc đơn phương xác lập trên biển Hoa Đông.

Aircraft Spots cũng cho biết các máy bay ném bom đã được tiếp nhiên liệu trong khi bay.

B1-B có trọng tải lớn nhất so với bất kỳ máy bay ném bom nào và hoàn toàn khác so với các máy bay chiến đấu và máy bay do thám Mỹ triển khai trong các nhiệm vụ gần bờ biển Trung Quốc trước đó.

Hai máy bay ném bom B-1B Lancer của không quân Mỹ đã đi vào ADIZ Trung Quốc đơn phương xác lập trên biển Hoa Đông. Ảnh: AP.

Những chiếc máy bay hạng nặng như vậy không được dùng trong các nhiệm vụ do thám. Vì vậy, điều này cho thấy Mỹ đang gửi một cảnh báo tới Trung Quốc, South China Morning Post nhận định.

Aircraft Spots cho biết các máy bay ném bom của Mỹ đã bay rất gần góc đông bắc ADIZ của Đài Loan và sẽ đi vào khu vực này nếu tiếp tục bay quỹ đạo đó.

Theo các quy tắc quốc tế, máy bay cần thông báo cho các cơ quan hữu quan trước khi bay qua ADIZ. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản không công nhận ADIZ của Trung Quốc.

Cũng trong ngày 17/11, một chiếc F-16 của không quân Đài Loan đã biến mất ngoài khơi Hoa Liên khi làm nhiệm vụ buổi tối. Các nhà chức trách quân sự cho biết họ đang điều tra vụ việc và không rõ liệu sự cố này có liên quan đến bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào trong khu vực hay không.

Các máy bay ném bom Mỹ được triển khai cùng thời điểm với các cuộc tập trận diễn ra đồng thời của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông, biển Hoa Đông và biển Bột Hải.

Các nhà phân tích quân sự nói các cuộc tập trận này là tín hiệu từ Trung Quốc để khẳng định quân đội Trung Quốc (PLA) có thể tiến hành các hoạt động chung tại nhiều mặt trận khác nhau cùng một lúc.

Các cuộc tập trận của PLA chỉ được thông báo gián tiếp qua Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc. Cơ quan này cảnh báo các tàu thuyền tránh xa khu vực từ cực nam của Hoàng Hải đến vùng biển gần đảo Hải Nam. Khu vực cấm đi vào có bán kính 5km ngoài khơi bờ biển Bắc Hải, ở tây nam Quảng Tây.

Một khu vực khác trên Biển Đông, ở vịnh Hồng Hải, phía tây nam Sán Vĩ, Quảng Đông, hạn chế tàu thuyền từ sáng 17/11 đến đầu giờ tối vì "huấn luyện quân sự".