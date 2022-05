Mỹ đóng băng tài sản của ngân hàng Nga để trừng phạt Triều Tiên

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với một số cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình tên lửa của Triều Tiên, bao gồm hai ngân hàng Nga, nhằm tăng áp lực lên Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố hôm 27/5, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ đóng băng tài sản của Ngân hàng Viễn Đông, Ngân hàng Sputnik (cùng của Nga) và Air Koryo Trading Corp, tập đoàn có liên hệ với hãng hàng không Air Koryo, vì đã góp phần tạo doanh thu cho các tổ chức Triều Tiên, theo AFP.

Washington cũng trừng phạt Jong Yong Nam, đại diện trú tại Belarus của một tổ chức thuộc Học viện Khoa học Tự nhiên Số 2 Triều Tiên (SNAS). Ông Jong được Mỹ cho là đã ủng hộ các tổ chức của Triều Tiên có liên quan tới việc phát triển tên lửa đạn đạo.



Một người đàn ông đi ngang qua bản tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hôm 25/5. Ảnh: Reuters.

Động thái trên được Mỹ đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc và Nga cùng phủ quyết đề xuất nhằm tăng cường trừng phạt Triều Tiên vì các vụ phóng tên lửa mới.

Đề xuất này do Mỹ khởi xướng và đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuộc bỏ phiếu hôm 26/5 là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an công khai không đồng thuận về việc tăng cường trừng phạt với Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga phủ quyết đề xuất trên bất chấp các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thực hiện lần thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Triều Tiên cũng đã có 6 lần thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong năm nay, theo Mỹ.

“Mỹ sẽ tiếp tục thực thi và đảm bảo các lệnh trừng phạt hiện có, đồng thời cũng thúc giục Triều Tiên trở lại con đường đàm phán và từ bỏ theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề Khủng bố và Tình báo tài chính, ông Brian Nelson nói trong tuyên bố.

Trong thời gian qua, Trung Quốc vẫn thúc giục Mỹ có hành động để tạo điều kiện cho Triều Tiên nối lại tiến trình đàm phán đã bị trì hoãn từ năm 2019, bao gồm việc nới lỏng lệnh trừng phạt đơn phương, sau 3 cuộc gặp thượng đỉnh không có kết quả giữa ông Kim Jong Un và Donald Trump.