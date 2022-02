Mỹ đình chỉ hoạt động tại Đại sứ quán ở Belarus

Mỹ đã đình chỉ hoạt động tại Đại sứ quán ở Belarus sau khi có tin nước này sắp tham gia tấn công Ukraine. Một bộ phận nhân viên ở Đại sứ quán Mỹ tại Nga cũng được phép sơ tán.

“Bộ Ngoại giao Mỹ đã tạm dừng hoạt động tại Đại sứ quán Mỹ ở Minsk, Belarus, đồng thời cho phép nhân viên không thiết yếu cùng gia đình ở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga được phép tự nguyện rời khỏi đây”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói sáng 28/2, theo CNN.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra những biện pháp này vì vấn đề an ninh và an toàn, xuất phát từ cuộc tấn của quân đội Nga vào Ukraine, ông Blinken bổ sung.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP.

Trước đó, một quan chức Ukraine tiết lộ tình báo nước này cho thấy Belarus sẵn sàng “tham gia trực tiếp” vào chiến sự ở Ukraine, bên cạnh việc “cho phép Nga dùng lãnh thổ và vượt qua biên giới” để vào Ukraine.

Theo một nguồn thạo tin khác, Ukraine cũng nhận cảnh báo từ chính quyền Biden về khả năng Belarus đang chuẩn bị tham chiến.

“Bộ Ngoại giao Mỹ liên tục điều chỉnh hoạt động của đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới sao cho phù hợp với nhiệm vụ, môi trường an ninh ở nước sở tại và tình hình y tế”, ông Blinken nói. “Chúng tôi không có ưu tiên nào lớn hơn ngoài sự an toàn và an ninh của mọi công dân Mỹ”.

Tuyên bố từ Ngoại trưởng Blinken được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 5, với hy vọng mong manh hai bên sẽ tìm được giải pháp hòa bình trong cuộc đàm phán diễn ra vào sáng 28/2 ở gần biên giới chung Ukraine - Belarus.

Tuyên bố từ quân độ Ukraine và thông tin tình báo từ Anh cho thấy bước tiến công của Nga đã “chậm lại”. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đà tiến của Nga tới Kyiv giảm tốc độ vì sai sót hậu cần cùng sự phản kháng mạnh mẽ từ Ukraine.