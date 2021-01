Mỹ điều tra vụ tên ông Trump xuất hiện trên lưng lợn biển

Nhà chức trách Mỹ đang điều tra vụ tên Tổng thống Donald Trump bị rạch lên lưng một cá thể lợn biển tại tiểu bang Florida.

Con lợn biển bị rạch chữ "Trump" trên lưng được phát hiện trên sông Homosassa, tiểu bang California hôm 11/1, Guardian đưa tin.

Thuyền trưởng Hailey Warrington - người phát hiện cá thể lợn biển - đã ghi hình vết thương của con vật và thông báo tới Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Mỹ cùng Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida.

Các quan chức Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Mỹ cho biết vết thương của cá thể lợn biển không nghiêm trọng.

Chữ "Trump" bị rạch trên lưng con lợn biển. Ảnh: Wesh.

"Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Mỹ đang điều tra vụ tấn công con lợn biển", tờ báo địa phương Citrus County Chronicle cho biết.

Nhà chức trách hiện kêu gọi người dân cung cấp mọi thông tin về kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công.

Tại Florida, hành vi tấn công, săn bắn, bắt nhốt, hay sát hại động vật thủy sinh bị coi là bất hợp pháp, Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida cho biết.

Lợn biển là loài động vật to lớn, có màu xám, hiền lành. Tuy nhiên, số lượng loài lợn biển ở Florida đang suy giảm ở mức nguy hiểm do mất môi trường sống và tai nạn do va chạm với tàu thuyền.

Tại Florida, án phạt dành cho hành vi tấn công lợn biển là 50.000 USD và/hoặc tối đa một năm tù giam tại nhà tù liên bang.