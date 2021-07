‘My day in Manawatu’ khép lại với những trải nghiệm khó quên

Hành trình hai tháng tham gia cuộc thi "My day in Manawatu" để lại nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ về đất nước New Zealand với học sinh trong hệ thống IGC School.

Với mong muốn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa cho học sinh tại Việt Nam và New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) phối hợp các trường vùng Manawatu, Tập đoàn Giáo dục IGC tổ chức cuộc thi “My day in Manawatu”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa nhóm 6 trường trung học vùng Manawatu (New Zealand) và Tập đoàn Giáo dục IGC, được ký kết vào 8/1.

Sân chơi bổ ích dành cho học sinh Việt

Cuộc thi “My day in Manawatu” khởi động với vòng đố vui trực tuyến, thu hút hơn 600 học sinh tham gia. Những học sinh xuất sắc vượt qua vòng đầu tiên tiếp tục thực hiện video chia sẻ dài khoảng 3 phút, hình dung bản thân trải qua “một ngày tại một trường ở vùng Manawatu” với những hoạt động quen thuộc như đến trường, học tập, tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình…

"My day in Manawatu" mang đến cơ hội để học sinh tìm hiểu đất nước New Zealand và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Sau hai tháng tổ chức, lễ trao giải cuộc thi "My day in Manawatu" đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của Cơ quan Giáo dục New Zealand, đại diện lãnh đạo - giáo viên IGC Group, đại diện nhóm trường Manawatu từ đầu cầu New Zealand cùng phụ huynh và học sinh.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand - chia sẻ: "My day in Manawatu là một ý tưởng tuyệt vời, không chỉ giúp đánh giá năng lực ngôn ngữ và kỹ năng của học sinh, mà còn mở ra cơ hội để các em tìm hiểu về một đất nước, khu vực, nền văn hóa mới. Trước khao khát học hỏi của các bạn học sinh tham gia cuộc thi, tôi tin rằng, với một trái tim rộng mở các em sẽ tìm được hành trình tốt nhất cho mình. Tôi cũng hy vọng trong tương lai không xa, chúng tôi có thể chào đón học sinh IGC School đến xứ sở kiwi để trải nghiệm những điều tuyệt vời".

Ông John Paul Grainger - Giám đốc Chương trình Quốc tế, Tập đoàn Giáo dục IGC.

Chia sẻ tại sự kiện, ông John Paul Grainger - Giám đốc Chương trình Quốc tế, Tập đoàn Giáo dục IGC - gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Giáo dục New Zealand đã tạo điều kiện để IGC kết nối các ngôi trường tại xứ sở kiwi. Đánh giá về cuộc thi, ông John nhận định đây là dịp để học sinh IGC School tìm hiểu văn hoá - truyền thống của New Zealand và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Đại diện nhóm trường Manawatu - ông Lane Retemeyer - bày tỏ sự khen ngợi với chất lượng video dự thi của học sinh: “Tôi ấn tượng trước khả năng tìm kiếm, tổng hợp và trình bày thông tin của các em học sinh IGC School”.

Cơ hội cho thế hệ công dân toàn cầu

Trong xu hướng hội nhập thế giới, khái niệm “công dân toàn cầu - Global Citizenship” ngày càng phổ biến. Đây là thế hệ có thể thích ứng tốt trước sự thay đổi, có năng lực sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia. Những cuộc thi như “My day in Manawatu” góp phần giúp các em học sinh trang bị các yếu tố quan trọng để trở thành công dân toàn cầu gồm: Tư duy, kiến thức, kỹ năng cùng thái độ thấu hiểu, tôn trọng đa dạng văn hóa để hòa nhập môi trường quốc tế trong tương lai.

“My day in Manawatu” góp phần giúp học sinh trang bị kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế.

Là thí sinh đạt hai giải của cuộc thi "My day in Manawatu", Hoàng Bảo Ngọc (Lớp 7I1, Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh) cho biết đây là trải nghiệm đáng nhớ với em: “Em nghĩ mình đã được truyền cảm hứng từ cuộc thi, từ đó chủ động tìm hiểu nhiều hơn về đất nước New Zealand và cảm thấy đây là một môi trường giáo dục tôn trọng ý tưởng của mỗi cá nhân. Em mong một ngày được được đặt chân đến xứ sở kiwi và học tập tại đây”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Hoàng Bảo Ngọc tự tin hơn vào kỹ năng sử dụng tiếng Anh khi tham gia "My day in Manawatu".

Trước cuộc thi "My day in Manawatu", 26 học sinh New Zealand từ nhóm trường Manawatu và 25 học sinh thuộc Hệ thống trường phổ thông liên cấp IGC School đã có cơ hội tham gia khóa học Chứng chỉ Năng lực toàn cầu New Zealand (NZGCC).

“Mặc dù có nhiều hạn chế về khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia, tôi nghĩ điều quan trọng là duy trì tính kết nối toàn cầu. Chứng chỉ NZGCC và cuộc thi My day in Manawatu giúp cho học sinh hai nước thoát khỏi khó khăn của dịch Covid-19. Và vượt qua thách thức đó, học sinh được rèn luyện khả năng làm việc độc lập, cơ trải hội nghiệm phương thức học tập trực tuyến…”, ông Lane Retemeyer nhận định.