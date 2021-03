Mỹ đang 'chảy máu' ngôi sao?

Australia sắp bước vào thời kỳ hoàng kim của điện ảnh và truyền hình khi nhiều diễn viên hàng đầu Hollywood chọn đây là nơi phát triển sự nghiệp.

Một số diễn viên nổi tiếng bậc nhất thế giới như siêu sao George Clooney và Julia Roberts đang tận dụng các khoản trợ cấp của chính phủ Australia để sang đây phát triển sự nghiệp.

Tháng 7/2020, Thủ tướng Scott Morrison đưa ra gói cứu trợ trị giá 400 triệu USD để thu hút Hollywood. Đây chỉ mới là khoản trợ cấp từ thủ tướng Australia. Ở mỗi bang, chính quyền lại có những ưu đãi thu hút ngôi sao khác.

Kết quả là ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình xứ sở kangaroo đang bắt đầu phát triển mạnh.

Australia đang thay đổi cuộc chơi trong giới điện ảnh

Thea McLeod, một trong những giám đốc casting được săn đón nhiều nhất ở Australia và là phó chủ tịch Hiệp hội Casting của Australia, giải thích đây có thể là một bước ngoặt đối với ngành giải trí tại xứ kangaroo.

“Hollywood đang mang đến Australia toàn là sao hạng A. Chúng ta nên tận dụng điều đó và để các diễn viên trong nước xuất hiện trong phim. Không đơn thuần là diễn viên, chúng tôi đang nói đến những nhà thiết kế, đội ngũ quay phim, hậu trường. Điều đó rất có lợi”, ông nói.

Cũng theo phó chủ tịch Hiệp hội Casting, đây là giai đoạn rất đặc biệt với Australia, nhất là giới giải trí. “Đây là cơ hội mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Nó mang lại rất nhiều tiền bạc và việc làm cho ngành giải trí sau thời gian khó khăn của đại dịch”, ông nói thêm.

Hai siêu sao George Clooney và Julia Roberts cũng chuẩn bị "tấn công" Australia.

Hiện tại, Australia nổi tiếng với biệt danh “Hollywood 2.0”, là điểm đến mới của các nhà làm phim. Theo nhà báo Brittany Chain, điều này có thể tạo ra giá trị 3 tỷ USD cho ngành kinh tế nước này.

“Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Ngành công nghiệp sẽ vượt ra ranh giới Covid-19. Hiện tại họ nhận ra Australia là địa điểm tuyệt vời với cảnh quay đẹp, trường quay tốt, đội ngũ nhân viên tài năng và chịu khó không kém nhân sự ở Hollywood”. McLeod nói.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của Australia trong thời kỳ mới, nhiều hãng phim tận dụng địa điểm đẹp, nhân sự rẻ hơn Hollywood và cái mác “phim quay tại nước ngoài”.

Bộ phim Ticket to Paradise của Clooney và Roberts chuẩn bị biến quần đảo Whitsunday của Queensland thành đảo Bali, trong khi các địa điểm khác của Australia sẽ đóng vai trò là Mỹ.

Mặt khác, các ngôi sao quốc tế ngày càng muốn gọi Australia là “quê hương thứ hai”.

Zac Efron dường như đã chọn vịnh Byron làm nơi sinh sống, trong khi Melissa McCarthy say mê Australia đến nỗi đã thay đổi kế hoạch về Mỹ và tiến hành quay bộ phim thứ hai.

Ba anh em nổi tiếng nhà Hemsworth vẫn giữ ý định ở lại Australia. Trong khi đó những cái tên cộm cán trong giới Hollywood như Matt Damon, “thiên nga đen” Natalie Portman và Mark Wahlberg cho biết họ sẽ đến Australia trong ít nhất vài tháng nữa. Có lẽ, họ sẽ sẵn sàng quay các phim khác.

Sự bùng nổ trong mùa đại dịch này gợi nhớ đến cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 tại Australia. Thời điểm đó, những bộ phim đình đám như Ma trận, Nhiệm vụ bất khả thi và hai tập phim Chiến tranh giữa các vì sao đều được quay ở Australia.

So với khoảng 20 năm trước, sự bùng nổ trong năm nay được dự đoán vượt xa thành công trong quá khứ. Hiện tại, do Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19, các hãng phim hàng đầu thế giới phải quyết định “tạm xa Hollywood” và đến Australia để thực hiện nhu cầu sản xuất phim.

Bom tấn mới thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel được ghi hình tại Australia.

Năm ngoái, Chính phủ Liên bang đầu tư 400 triệu USD để thu hút các nhà làm phim đến Australia trong thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid-19. Khoản đầu tư này có thể mang lại lợi nhuận vượt qua 3 tỷ USD và tạo ra 12.000 việc làm cho người lao động.

Kate Marks, giám đốc điều hành của Ausfilm, cho biết có đến 37 dự án được thông qua chỉ trong vòng 5 tháng. “Sự chú ý của quốc tế đang hướng về Australia. Nếu mỗi dự án được tiến hành, doanh thu sẽ vượt quá 2,1 tỷ USD ”, bà khẳng định.

“Một bộ phim kinh phí lớn có khả năng tạo việc làm cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân địa phương, từ diễn viên phụ, quần chúng cho đến hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, phục vụ hiện trường…”, bà nói thêm.

Netflix hiện bật đèn xanh cho Escape from Spiderhead - bộ phim có sự tham gia của Chris Hemsworth - và chuẩn bị khởi quay ở Queensland. Có đến 360 diễn viên và ê-kíp là người Australia. Việc tác phẩm được sản xuất sẽ đóng góp khoảng 47 triệu USD vào nền kinh tế.

Trong khi đó, Blacklight - bộ phim hành động mới của Liam Neeson - được quay ở Melbourne và Canberra sẽ thu về 43 triệu USD và tạo ra 500 việc làm, theo tuyên bố của Chính phủ Liên bang.

Graeme Mason, người đứng đầu Screen Australia, cho biết có rất nhiều tác phẩm đang được chiếu ở Australia. Các bộ phim quốc tế đang thúc đẩy sự trở lại của giới giải trí, bao gồm khán giả và người trong ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

“Hy vọng rằng khi Hollywood và nhiều quốc gia khác tìm đến Australia, họ sẽ có trải nghiệm tích cực với đoàn làm phim và các địa điểm ở Australia và quay lại nhiều lần nữa”, Mason nói.

Sao Hollywood đang làm gì ở Australia?

Tuần trước, có thông tin tiết lộ Clooney và Roberts sẽ quay phim rom-com Ticket to Paradise. Việc sản xuất nhận được 6,4 triệu USD từ chính phủ Australia như một phần của chương trình thu hút tài năng đến quốc gia này.

Đổi lại, bộ phim dự kiến mang lại 47 triệu USD cho nền kinh tế địa phương và tạo ra hơn 270 việc làm. Trong khi Clooney sẽ đến Australia vào cuối năm 2021, Julia Roberts đã ở quốc gia này để quay phim kinh dị chính trị Gaslit cùng với Sean Penn và Joel Edgerton, dựa trên vụ bê bối Watergate.

Bom tấn ăn khách Thor: Love and Thunder của Marvel đã khởi quay tại Sydney. Bộ phim có sự tham gia của một số ngôi sao lớn nhất của Hollywood như Chris Hemsworth, Natalie Portman, Chris Pratt, Christian Bale và Matt Damon. Tác phẩm bom tấn đã tạo ra hơn 2.500 việc làm, bao gồm diễn viên và nhân viên hậu trường đến từ Australia.

"Cuộc xâm lăng" của sao Hollywood sang Australia ngày càng nhiều.

Idris Elba - ngôi sao từng 4 lần được đề cử giải Quả cầu Vàng cũng đang ở New South Wales để quay bộ phim mới mang tên Three Thousand Years of Longing.

Nicole Kidman và Melissa McCarthy đã hợp tác trong bộ phim Nine Perfect Strangers in Byron Bay của Liane Moriarty hồi cuối năm 2020. Việc sản xuất bộ phim đã bơm 100 triệu USD vào nền kinh tế địa phương và tạo ra 1.300 việc làm.

McCarthy đã gia hạn thời gian ở lại Australia sau khi cô và ông xã - nhà sản xuất Ben Falcone - được cấp 10 triệu USD từ chương trình Khuyến khích địa phương của chính phủ liên bang để thực hiện dự án God Favourite Idiot.

"Có cơ hội quay phim trong tình trạng an toàn, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại đất nước xinh đẹp như Australia là giấc mơ khó quên”, vợ chồng Melissa McCarthy nói.

Young Rock - series nói về cuộc đời của Dwayne The Rock Johnson - cũng được quay ở thành phố Brisbane trong đại dịch Covid-19. Phim ra mắt hồi tháng 2 và được đông đảo khán giả đón nhận, nhận được đánh giá 88% trên Rotten Tomatoes.

Ngôi sao của loạt phim Fast & Furious cũng khen ngợi ngành công nghiệp giải trí của Australia sau khi phim kết thúc. “Thật vinh dự khi được làm việc với những ngôi sao người Australia. Các bạn đang biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực, đưa cuộc đời tôi trở nên sống động trong mắt khán giả”, The Rock nói trong một tuyên bố.

Phim về thời trai trẻ của The Rock được quay hoàn toàn tại Australia.

Zac Efron là một trong những ngôi sao Hollywood đầu tiên chọn Australia là nơi phát triển tiềm năng. Ngay từ rất sớm, Efron đã chọn chỗ ở tốt ở vịnh Byron. Hiện tại, nam diễn viên đã chuyển đến sống ở miền nam nước Australia và đang tập trung quay bộ phim Gold.

Vào tháng trước, Mark Wahlberg tiết lộ anh đến Queensland, Australia vào giữa năm nay để quay dự án chưa được tiết lộ. “Hy vọng rằng tôi có thể chuyển cả gia đình đến Australia và sống khoảng 4-5 tháng và tận hưởng đất nước xinh đẹp”, anh nói về việc di chuyển này.

Trong khi Isla Fisher và Sacha Baron Cohen chưa chính thức ký hợp đồng với bất kỳ dự án nào, họ đã nhanh chóng đăng ký cho các con đi học ở Sydney và ổn định cuộc sống. Isla Fisher sinh ra và lớn lên ở Australia. Sau thời gian làm việc ở Hollywood, cô cho biết muốn chuyển đến sống ở vm, vịnh Byron, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Baron Cohen lại khen ngợi Australia vì xử lý thành công khủng hoảng Covid-19. “Đây là một trong số ít quốc gia trên thế giới khống chế được đại dịch. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Hy vọng chuyện này vẫn tiếp tục trong tương lai”, nam diễn viên nói.