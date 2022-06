Mỹ cùng Đài Loan bác tuyên bố của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố eo biển Đài Loan là “tuyến hàng hải quốc tế”, qua đó bác bỏ yêu sách “chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán” của Trung Quốc với eo biển này.

“Eo biển Đài Loan là một tuyến hàng hải quốc tế. Điều này có nghĩa các quyền tự do biển cả, bao gồm tự do hàng hải và hàng không, trên eo biển Đài Loan được đảm bảo theo luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố hôm 14/6, theo Reuters.

Theo ông Price, thế giới “có lợi ích vĩnh cửu đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”. “Chúng tôi coi đây là trung tâm của an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn”, ông nói.

Tàu khu trục tên lửa USS Sampson của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 26/4. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về các “phát ngôn hung hăng và hành động cưỡng ép nhằm vào Đài Loan” của Trung Quốc, cũng như tuyên bố Mỹ “sẽ tiếp tục bay qua, đi qua và hoạt động ở mọi nơi mà luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm đi qua eo biển Đài Loan”.

Trước đó, hôm 13/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này có “chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán” với eo biển Đài Loan. Ông cũng cho rằng một số quốc gia gọi đây là “tuyến hàng hải quốc tế” nhằm thao túng vấn đề Đài Loan, đe dọa “chủ quyền và an ninh” của Trung Quốc.

Người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan Âu Giang An hôm 14/6 tuyên bố yêu sách của Bắc Kinh là “điều phi lý”. “Eo biển thuộc về hải phận quốc tế, nằm ngoài lãnh hải của Đài Loan. Do vậy, eo biển Đài Loan phải tuân nguyên tắc tự do hàng hải”, bà nói, theo South China Morning Post.