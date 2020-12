Mỹ chuyển lô vaccine đầu tiên đến bệnh viện

Những lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Mỹ được chuyển lên xe tải và máy bay vào sáng sớm 13/12, khởi động nỗ lực lịch sử trong việc phân phối vaccine nhằm ngăn chặn đại dịch.

Các công nhân tại nhà máy của Pfizer Inc ở Kalamazoo, Michigan đã bắt đầu đóng gói các lô vaccine đầu tiên được công ty phát triển cùng đối tác Đức BioNTech SE trong đá khô vào 6h30 ngày 13/12, theo Reuters.

Những chiếc xe tải chở vaccine đóng hộp và làm lạnh đã lăn bánh khỏi cơ sở Kalamazoo. Số vaccine này được các nhân viên an ninh mặc áo giáp hộ tống.

Các liều tiêm sau đó được đưa lên máy bay của hai công ty vận chuyển FedEx và United Parcel Service (UPS) để phân phối khắp đất nước.

Máy bay Boeing 757 của UPS mang theo vaccine Pfizer/BioNTech đáp xuống sân bay Louisville Muhammad Ali ở Kentucky vào ngày 13/12. Ảnh: Reuters.

“Hôm nay, chúng tôi không vận chuyển hàng hóa, chúng tôi đang vận chuyển hy vọng”, Andrew Boyle, đồng chủ tịch của Boyle Transportation, đơn vị được UPS thuê để vận chuyển vaccine từ nhà máy đến máy bay ở Lansing, Michigan, phát biểu.

Vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech đang được dỡ xuống khỏi máy bay ở Kentucky ngày 13/12. Ảnh: Reuters.

Công tác hậu cần còn phức tạp hơn nữa do vaccine Pfizer/BioNTech phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C. Do đó, các công ty cần một lượng lớn đá khô hoặc tủ đông chuyên dụng.

Các bệnh viện Mỹ đang chuẩn bị để có thể thực hiện những mũi tiêm đầu tiên vào ngày 14/12. Tuy nhiên, hầu hết người Mỹ sẽ mất thêm vài tháng mới có thể tiêm vaccine Covid-19. Nhân viên chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi của các viện dưỡng lão là những người đầu tiên được chủng ngừa. Họ sẽ được tiêm hai liều, cách nhau khoảng ba tuần.