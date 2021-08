Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 9/8 chỉ trích hành vi bắt nạt ở Biển Đông, trong khi phó đại sứ Trung Quốc đối đáp bằng những cáo buộc thẳng thừng.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh: "Xung đột ở Biển Đông, hoặc ở bất kỳ vùng biển nào, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với an ninh và thương mại".

"Chúng ta đã chứng kiến ​​những cuộc chạm trán nguy hiểm giữa các tàu thuyền trên biển, và các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy yêu sách hàng hải trái pháp luật", ngoại trưởng Mỹ nói thêm, theo Reuters.

Ông Blinken đồng thời nhấn mạnh việc Washington lo ngại về các hành động “đe dọa và bắt nạt các quốc gia khác khi những nước này tiếp cận hợp pháp nguồn tài nguyên biển của họ”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters.

Dai Bing, Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đưa ra những cáo buộc gay gắt liên quan tới việc Mỹ đưa tàu và máy bay quân sự hiện đại vào Biển Đông.

Phản ứng trước phát biểu này, Ngoại trưởng Blinken cho rằng không chỉ các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, mà mọi quốc gia khác đều có trách nhiệm phải bảo vệ quy tắc mà họ đã đồng ý tuân theo để giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình.

Biển Đông hiện là một trong những vấn đề đáng chú ý của mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ - Trung. Cho đến nay, Washington bác bỏ mọi yêu sách lãnh thổ phi pháp của Bắc Kinh ở vùng biển này.