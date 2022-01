Mỹ chất vấn việc liên quân Nga đưa lực lượng tới Kazakhstan

Liên quân do Nga dẫn đầu sẽ phái lực lượng tới Kazakhstan

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu sẽ điều lực lượng tới ổn định tình hình ở Kazakhstan, sau khi cáo buộc các cuộc biểu tình tại nước này là do "sự can thiệp từ bên ngoài".