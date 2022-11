Mỹ cấm bán thiết bị Huawei, ZTE

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cấm thiết bị điện tử từ các hãng Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ an ninh quốc gia.

Mỹ muốn gây áp lực nhiều hơn tới lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Mỹ vừa ban hành lệnh cấm bán thiết bị viễn thông của Huawei, ZTE, đồng thời hạn chế sử dụng các hệ thống theo dõi qua video của các hãng Trung Quốc do lo ngại những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Cụ thể, hôm 25/11, các thành viên trong Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã nhất trí thông qua đạo luật mới cấm mọi hành vi nhập khẩu hay buôn bán các sản phẩm công nghệ có ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia.

Động thái này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden hiện tại đều mạnh tay “siết” giới công nghệ quốc gia tỷ dân, CBS News nhận định.

“FCC cam kết sẽ bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách đảm bảo rằng các thiết bị liên lạc không đáng tin sẽ không được sử dụng trong phạm vi quốc gia”, Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel khẳng định. Đây được xem là động thái mới nhất trong loạt hành động pháp lý nhằm bảo vệ Mỹ khỏi các nguy cơ an ninh quốc gia từ thiết bị viễn thông của Trung Quốc.

Không chỉ thiết bị viễn thông, các camera theo dõi đến từ Trung Quốc cũng bị cấm tại Mỹ. Ảnh: AFP.

Bên cạnh Huawei và ZTE, lệnh cấm của Mỹ còn tác động lên sản phẩm của các công ty công nghệ khác như hai nhà sản xuất camera theo dõi nổi tiếng Hikvision và Dahua.

“Đây là quyết định được cả hội đồng nhất trí và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử FCC cấm thiết bị điện tử vì lo ngại an ninh quốc gia”, Brendan Carr, nghị sĩ đảng Cộng hòa đồng thời là thành viên hội đồng FCC, đăng tải trên Twitter cá nhân.

Ông cho biết FCC đã nhận ra các thiết bị từ các nhà sản xuất này đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến bảo mật an ninh. Do đó, họ không thể làm lơ để chúng trôi nổi trên thị trường, được mua bán và cài vào hệ thống viễn thông quốc gia.

Do đó, nghị sĩ Brendan Carr khẳng định sau khi quy định mới được ban hành, sẽ không có thiết bị Huawei hay ZTE nào được cấp phép hoạt động tại Mỹ. Còn các sản phẩm của Dahua, Hikvision và Hytera sẽ được thông qua nếu đảm bảo rằng họ sẽ không dùng chúng cho mục đích liên quan đến an ninh công cộng, an ninh quốc gia và bảo mật của các cơ quan chính phủ, nghị sĩ cho biết.

Theo Chủ tịch Jessica Rosenworcel, FCC sẽ yêu cầu họ nộp các tài liệu trình bày về những phương thức bảo mật, tránh khỏi những mục đích nhạy cảm trên. “Chúng tôi sẽ đóng băng toàn bộ thiết bị viễn thông và theo dõi qua video cho đến khi tài liệu này được phê duyệt”, bà nói.

Theo Bloomberg, lệnh cấm sẽ là động thái mới nhất của Mỹ nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận mạng lưới viễn thông Mỹ, được xây dựng dựa trên lệnh cấm Huawei dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Hôm 7/10, quốc gia này cũng ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ và các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ Mỹ bán các sản phẩm bán dẫn, máy móc cho các nhà máy sản xuất và doanh nghiệp thiết kế chip của Trung Quốc.

Với Huawei, tập đoàn công nghệ từng là hãng smartphone chiếm thị phần lớn nhất thế giới, nhưng nhanh chóng xuống dốc từ khi bị Mỹ liệt vào danh sách đen thương mại. Theo Nikkei, tập đoàn Trung Quốc cũng không thể hợp tác với những công ty chip như TSMC hay Samsung do lệnh cấm vận. Do vậy, lệnh cấm mới sẽ là đòn đau đánh mạnh vào công ty công nghệ, khó vực dậy trong thời gian ngắn.