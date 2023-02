Mỹ bắn rơi UFO trên bầu trời Canada theo lệnh của Thủ tướng Trudeau

Một máy bay chiến đấu Mỹ, theo lệnh của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, đã bắn hạ một vật thể bay không xác định trên bầu trời Canada hôm 11/2.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã ra lệnh bắn hạ một vật thể bay không xác định xâm phạm không phận Canada", New York Times dẫn thông báo của ông Trudeau trên Twitter. Ông cho biết Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD, đơn vị phối hợp giữa Mỹ và Canada) đã "bắn hạ vật thể ở bên trên Yukon (phía tây bắc Canada - ND)".

Một máy bay F-22 của Mỹ đã "nhắm bắn thành công vật thể", ông nói.

Ông Trudeau nói thêm ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên lạc với nhau về nhiệm vụ này. Đây là vật thể thứ ba được phát hiện xâm nhập không phận Bắc Mỹ trong hai tuần qua, theo AP.

Người phát ngôn của NORAD, Thiếu tá Olivier Gallant cũng xác nhận máy bay quân sự của Canada và Mỹ đã được triển khai để phản ứng trước sự hiện diện của vật thể lạ. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ nhiều về vật thể lạ, kể cả thời điểm phát hiện lần đầu tiên.

Trong khi đó, binh sĩ của Bộ tư lệnh quân sự Mỹ của vùng Bắc Mỹ vẫn đang phối hợp với các đơn vị của Vệ binh Quốc gia Alaska, FBI và giới chức địa phương để thu hồi vật thể bay không xác định mà ông Biden ra lệnh bắn hạ hôm 10/2, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi vụ bắn rơi “vật thể lạ” trên bầu trời bang Alaska “là một thành công”, theo CNN. Vật thể bay này lần đầu được phát hiện hôm 9/2, ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết. Ngay sau đó, Washington đã cử các máy bay chiến đấu F-35 bay tới khu vực - có độ cao hơn 12.000 m so với mực nước biển - để điều tra và đánh giá vật thể “gây ra mối đe dọa với an toàn hàng không dân dụng”.