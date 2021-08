Mỹ, Anh, Canada đưa hàng nghìn quân tới Afghanistan

Nối tiếp Mỹ, Anh và Canada quyết định gửi quân đến Afghanistan để hỗ trợ quá trình di tản công dân các nước này và những người Afghanistan làm việc với họ.

Hôm 12/8, Anh quyết định gửi 600 quân đến quốc gia Nam Á này, theo Sky News. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết các binh sĩ này được gửi tới Kabul trong “ngắn hạn” để đối phó với tình hình bạo lực gia tăng trên khắp đất nước.

“Tôi đã cho phép bổ sung quân tới Afghanistan để hỗ trợ sự hiện diện về ngoại giao của Anh ở Kabul, hỗ trợ công dân Anh rời đất nước này và hỗ trợ di tản những người Afghanistan mạo hiểm mạng sống của mình để làm việc bên cạnh chúng ta”, ông Wallace nói.

Anh quyết định điều quân đến Afghanistan để hỗ trợ di tản công dân. Ảnh: Mirror.

Bên cạnh đó, ông Wallace tuyên bố nước này sẽ di dời đại sứ quán từ vùng ngoại ô đến một địa điểm an toàn hơn tại trung tâm Kabul. Khoảng 200 nhà ngoại giao và binh lính Anh đang được di tản, tuy con số chính xác không được tiết lộ. Anh cũng sẽ đưa 4.000 người Afghanistan ra khỏi đất nước.

Lực lượng đặc biệt của Canada cũng sẽ được điều tới Kabul để hỗ trợ việc di tản đại sứ quán, theo AP.

Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ gửi 3 tiểu đoàn, tương đương với khoảng 3.000 lính, đến sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul trong 24 đến 48 giờ, theo Guardian.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết sự bổ sung quân này giúp “di tản công dân Mỹ và những người Afghanistan làm việc với Mỹ một cách an toàn và trật tự”.

“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình an ninh trên thực địa. Chúng tôi sẽ quan sát chiều hướng biến chuyển của tình hình để đưa ra quyết định tốt nhất vì sự an toàn và an ninh cho người của chúng tôi, thay vì chờ đến khi quá muộn”, ông Kirby nói.

Động thái của các nước phương Tây diễn ra trong bối cảnh Taliban đã đánh chiếm thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan - Kandahar và Herat - trong 24 giờ qua. Tình báo Mỹ cảnh báo Taliban có thể chiếm Kabul trong 90 ngày tới.