Mỹ Anh biểu diễn trên sóng đài KBS của Hàn Quốc

Mỹ Anh đại diện Việt Nam biểu diễn trong sự kiện ROUND in Korea. Nhạc sĩ Anh Quân hỗ trợ con gái trong tiết mục.

Tờ MBN đưa tin ngày 9/1, Mỹ Anh là đại diện của Việt Nam biểu diễn tại ROUND in Korea do đài KBS tổ chức và được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác Hàn Quốc-ASEAN (AKCF), Bộ Ngoại giao và Ban Thư ký ASEAN (ASEAN).

Sự kiện lên sóng chiều 9/1 và kéo dài 6 tiếng với sự tham gia của khoảng 250.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới qua hình thức trực tuyến. Mỹ Anh biểu diễn bài Got You, Look Easy, Can’t hear a thing, Pillar và cho biết cô hạnh phúc khi có cơ hội được góp mặt trong chương trình. Nhạc sĩ Anh Quân đệm đàn, hỗ trợ con gái trên sân khấu. Con gái Mỹ Linh chia sẻ cô muốn thử sức nhiều màu sắc khác nhau và không hạn chế bản thân ở bất cứ thể loại nào.

Hình ảnh Mỹ Anh biểu diễn ở sự kiện. Ảnh: NVCC.

Sự kiện còn có sự tham gia của Taiy Akard (Lào), Sophia Liana từ Malaysia, Dila With The Stars (Brunei), Kesorrr (Campuchia), Barasuara (Indonesia), Linying (Singapore), Two Popetorn (Thái Lan), SB19 (Philippines)…

Mỹ Anh sinh năm 2002, là nhân tố gây chú ý trong thị trường âm nhạc năm qua. Cô ra mắt với MV Got You cách đây một năm sau đó tham gia chương trình The Heroes. Ở The Heroes, cạnh tranh nhiều tên tuổi của thị trường âm nhạc nhưng Mỹ Anh nhanh chóng ghi dấu ấn với màu sắc khác biệt, đậm chất US-UK. Từ chương trình, cô có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Real Love, 60 năm cuộc đời, Dancing Queen…