Mỹ Anh: 'Biểu diễn cùng bố trước Ngoại trưởng Mỹ là điều rất đặc biệt'

Mỹ Anh cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken dành lời khen ngợi sau tiết mục "Isn't She Lovely" do cô thể hiện.

Trao đổi với Zing, ca sĩ Mỹ Anh cho biết tối 15/4, cô và nhạc sĩ Anh Quân có cơ hội trình diễn ca khúc Isn't She Lovely của danh ca Stevie Wonder trước Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại câu lạc bộ nhạc Jazz ở Hà Nội.

"Tôi rất vui khi trình diễn ca khúc Isn't She Lovely cùng bố trước Ngoại trưởng Mỹ. Bài hát này từng được hai bố con diễn ở nhiều sự kiện nhưng tối qua là dịp đặc biệt nhất", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Anh và nhạc sĩ Anh Quân thể hiện nhạc phẩm Isn't She Lovely trước Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: NVCC.

Theo Mỹ Anh, sau tiết mục, ông Antony Blinken vỗ tay, dành nhiều lời khen cho hai bố con cô. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông yêu thích danh ca Mỹ Stevie Wonder và nhạc phẩm Isn't She Lovely.

Ngoài nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Anh, nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng ban nhạc cũng biểu diễn các bản nhạc Jazz kinh điển của Mỹ như New York, New York và In the Moon…

Đồng hành cùng ông Antony Blinken trong lịch trình tối 15/4 là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh. Khi ông Blinken bước vào trong câu lạc bộ nhạc Jazz, bài nhạc Happy Birthday vang lên. Ngày 16/4 là sinh nhật lần thứ 61 của vị Ngoại trưởng Mỹ. Bạn bè, quan chức, nghệ sĩ và khách mời trong quán nâng ly chúc mừng.

Ngoại trưởng Antony Blinken có đam mê với nhạc Jazz. Ông cũng từng tham gia một ban nhạc Jazz và biểu diễn nhạc của Pink Floyd trong lễ tốt nghiệp trung học của mình. Trên ứng dụng nghe nhạc Spotify có hai bản nhạc "Patience" và "Lip Service" mang tên ông.

Ngoại trưởng Antony Blinke có chuyến công tác tại Việt Nam trong 3 ngày, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Việt - Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Ông Blinken rời Việt Nam vào sáng 16/4.