MV ‘Vẽ đường cong’: Trúc Nhân, Thùy Tiên ‘vẽ’ thành tích khủng

Không chỉ sở hữu lyric ý nghĩa, câu chuyện giàu chất điện ảnh và hình ảnh đẹp, MV “Vẽ đường cong” còn thu hút sự chú ý với sự kết hợp của Trúc Nhân và Hoa hậu Thùy Tiên.

Ra mắt ngày 27/10, màn hợp tác thú vị giữa ca sĩ Trúc Nhân và Hoa hậu Thùy Tiên đã nhanh chóng tiến thẳng vị trí Top 5 trending (danh mục âm nhạc thịnh hành) trên YouTube, thu hút gần 6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn tương tác từ người hâm mộ.

Nổi tiếng với những MV được đầu tư công phu về mặt hình ảnh, nội dung hài hước nhưng sâu sắc và ý nghĩa, Trúc Nhân tiếp tục áp dụng công thức “tạo hit” trong sản phẩm mới mang tên Vẽ đường cong.

Khai thác chủ đề yêu bản thân dành cho phụ nữ trẻ hiện đại, MV nhanh chóng gây chú ý nhờ “thay lời muốn nói” cho nỗi khổ của chị em chốn văn phòng. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên khi “nhập vai” cô nàng công sở cũng là yếu tố khiến dân mạng sôi nổi bình luận.

“Ra là em chọn sống theo giờ hành chính” - Trúc Nhân hài hước trêu Thùy Tiên khi MV rục rịch ra mắt chính thức. Điều này đã tạo cú hích để MV được bàn luận sôi nổi khi chính thức trình làng. Trúc Nhân và Thùy Tiên được nhiều người yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi, biểu cảm đa dạng, bởi vậy sự kết hợp của 2 người trong một sản phẩm được đầu tư chính thức cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

“Đến cả hoa hậu cũng bị chê bai là đầu bù tóc rối, hụt hẫng khi bồ cũ có bồ mới… khiến mình cảm thấy đồng cảm”, một dân mạng bình luận dưới MV.

Trong khi đó, nhiều fan của Trúc Nhân đánh giá cao lyric bài hát như chạm vào tâm tư của phái đẹp, đặc biệt là các nữ nhân viên văn phòng: “Bao lâu rồi bộn bề nhiều suy nghĩ. Loay hoay như con quay, thân mình lại chẳng để ý. Sao trông khuôn mặt mình thật nhàu nhĩ? Không quan tâm skincare, tóc tai xù xì”.

“Nghe xong bài hát em phải lập tức ra hàng gội đầu dưỡng sinh, đắp mặt nạ thư giãn và dành nhiều sự chăm sóc hơn cho bản thân. Cảm ơn anh Trúc Nhân đã nhắc nhở”, một nữ nhân viên công sở hài hước cho biết.

MV Vẽ đường cong còn đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Trúc Nhân - Khắc Hưng, khẳng định đẳng cấp “tạo hit” của những tài năng showbiz Việt. Bằng lối kể chuyện hấp dẫn, ca từ gần gũi và hiện đại, giai điệu bắt tai, đoạn “drop” gây nghiện, Vẽ đường cong là nhạc phẩm “đo ni đóng giày” cho giọng hát đầy biến hóa của Trúc Nhân. Anh dễ dàng “cân” đẹp các nốt cao, khoe quãng giọng đẹp đến flow rap cực cuốn, chưa kể đến điệu cười cộp mác Trúc Nhân khiến người hâm mộ không ngừng nhấn nút replay đưa MV tiến thẳng top trending.

Lần đầu trổ tài diễn xuất, hoa hậu Thùy Tiên vào vai một nhân viên văn phòng xơ xác cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn với áp lực và deadline từ một trường làm việc “toxic”, khiến “da mặt nhàu nhĩ, tóc tai thì cứ xù xì”.

Giống như trong truyện cổ tích, “quân sư áo xanh” Trúc Nhân thấu hiểu nỗi lòng của cô nàng công sở và giúp Thùy Tiên “vẽ đường cong tự tin ở chính mình”. Hành trình đẹp chuẩn hoa hậu trong 3 bước: Healthy beauty - Healthy body - Healthy vibe.

Các xu hướng hot trên mạng xã hội như gội đầu dưỡng sinh, pose dáng yoga… được “bàn tay ma thuật” của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư xử lý khéo léo khiến người xem “gật gù” thích thú. Không chỉ thay đổi vẻ ngoài, thông điệp “Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong” cũng được nhấn mạnh xuyên suốt MV, mang đến cảm giác mới mẻ, hiện đại, chinh phục người hâm mộ.

Sau khi được trao danh hiệu “Miss healthy”, Thùy Tiên trở lại văn phòng với hình ảnh mới, rũ bỏ hoàn toàn vẻ đầu bù tóc rối để khoác lên mình sự tự tin, xinh đẹp, khiến đồng nghiệp trầm trồ.

Chưa dừng lại đó, “cú twist” của MV là khi “quân sư” Trúc Nhân hóa chủ tịch, xuất hiện để giao KPI mới cho cả văn phòng: Học cách yêu bản thân qua khẩu hiệu “Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong”.

Dưới phần bình luận, KPI độc nhất vô nhị này cũng khiến người xem bất ngờ và tâm đắc đặt làm mục tiêu cho cuộc đời.

Lần đầu tiên thể hiện khả năng diễn xuất, Hoa hậu Thùy Tiên khiến khán giả bất ngờ khi nhập vai trọn vẹn, biểu cảm đa dạng và tương tác ăn ý với Trúc Nhân, cho ra đời sản phẩm âm nhạc chỉn chu về hình ảnh, thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa cho lối sống khỏe, tự tin yêu bản thân.

Thùy Tiên chia sẻ: “Tiên tin rằng dù là hoa hậu hay cô nhân viên công sở, phụ nữ đều có những khó khăn chung mà chúng ta có thể đồng cảm với nhau. Một lý do quan trọng khiến Tiên tham gia vào dự án của anh Trúc Nhân là để góp phần truyền cảm hứng chăm sóc bản thân cho mọi người”, nàng hậu chia sẻ.

Bên cạnh ca từ bắt tai, hình ảnh bắt mắt, diễn xuất lôi cuốn của 2 cái tên đình đám và những màn vũ đạo gây nghiện, Vẽ đường cong còn được khán giả đánh giá cao khi truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Đó là hãy yêu bản thân và trân trọng vẻ đẹp thực sự đến từ lối sống khỏe. Việc làm này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách yêu lấy chính mình.

Thông qua hành động lột xác từ cô nàng bơ phờ mệt mỏi sang con người mới tươi vui, quyến rũ nhờ lối sống lành mạnh, nam ca sĩ muốn khán giả trẻ hiểu rằng chỉ cần học cách yêu bản thân, bạn hoàn toàn có thể trở thành hoa hậu của chính mình.

Sự đầu tư chỉn chu từ phần nghe đến phần nhìn đã giúp MV ghi điểm trong lòng khán giả và nhanh chóng đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

MV Vẽ đường cong của ca sĩ Trúc Nhân và Hoa hậu Thùy Tiên là lời nhắc nhở hài hước nhưng đầy ý nghĩa dành cho bạn trẻ.

Như câu hát “Bởi vì em muốn xinh nên em phải sống healthy, bởi vì em cứ tươi vui nên tự nhiên em so sexy”, MV nhắn gửi mọi cô gái tự tin vào vẻ đẹp của chính mình và hãy tự tin theo đuổi KPI “Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong”.