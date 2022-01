MV 'Tàu về nhà' cán mốc 9 triệu view sau 6 ngày ra mắt

Đi từ những câu chuyện gần gũi, thân thương để ai cũng thấy mình trong đó, MV Tết đặc biệt “Tàu về nhà” đạt 9 triệu view sau 6 ngày.

Ngày Tết trên đất Việt mỗi nơi mỗi khác: Người Bắc ưa hoa đào, người Nam chuộng hoa mai, người Trung phải có đòn bánh tét còn người vùng cao có bánh chưng gù. Một dải nối liền từ Bắc đến Nam, dù văn hóa mỗi vùng một khác nhau cứ đến Tết là ai ai cũng ngóng trông được đoàn viên, sum họp. Ảnh hưởng từ đại dịch, mong ước đó càng trở nên mãnh liệt hơn hết.

Câu chuyện về mong ước sum vầy

Tết này, Lifebuoy tiếp tục câu chuyện nhắc nhở mọi người giữ sạch khuẩn, lồng ghép thông điệp vào chặng hành trình về nhà sau 2 năm dịch bệnh. Đó là người cha ví chẳng đầy tiền bạc nhưng thương nhớ đong đầy, gửi gắm trong tấm hình vợ con mà anh cất kỹ. Đó là người công nhân xa quê, dù Tết này chẳng thể mua sắm lỉnh kỉnh, tiền tài sung túc, chỉ có con gấu bông dành dụm mua cho đứa con vừa lọt lòng được vài tháng, anh vẫn quyết định trở về.

Dù chẳng giàu sang hay vẻ vang, được về đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Hay đó có thể là người bác sĩ vào Nam chống dịch, nỗi vất vả biến thành vết khẩu trang hằn trên mặt, nỗi nhớ nhà, nhớ con trẻ hằn lên trong tim. Vừa can trường chiến đấu với dịch bệnh, vừa mạnh mẽ ôm lấy nỗi niềm riêng, họ là những anh hùng kiên cường nhất trong đại dịch. Thời khắc họ gặp được người con bấy lâu nay chỉ có thể chào qua màn hình điện thoại, cảm nhận sự mong ngóng của gia đình, bao mạnh mẽ hóa thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi đó, họ biết rằng những hy sinh của mình được đền đáp xứng đáng, cái Tết trọn vẹn hơn khi về nhà về bình an, cả nhà sạch khuẩn an vui trong sum vầy.

Không có tài sản nào quý giá hơn những cái ôm chặt từ người mình thương yêu.

Những câu chuyện quen thuộc đã hiện lên chân thực trong MV Tàu về nhà, nơi mỗi khán giả soi vào đều thấy mình trong đó, với những cảm xúc đặc biệt và tấm lòng hướng về gia đình trong dịp Tết cận kề.

Bình an, sạch khuẩn để về nhà

Những mảnh đời, câu chuyện trong MV Tàu về nhà đã mang đến sự rung động cho nhiều người xem. Qua những cảm xúc hồi hộp lúc khởi hành hay sự ngập ngừng, rụt rè của cái ôm sau một năm giữ khoảng cách, người xem như thấy mình trong đó: Từng e ngại dịch bệnh mà chẳng dám về hay trao yêu thương. Tuy nhiên, chỉ cần sạch khuẩn, khỏe mạnh thì chẳng gì có thể cản ngăn khát khao sum vầy cùng gia đình.

Với nhiều người, phúc lộc Tết không ở điều gì xa xôi, chỉ mong cả nhà sạch khuẩn, khỏe mạnh để những đôi bàn tay lại siết chặt, những cái ôm lại nồng ấm yêu thương.

Sự sum vầy của các nhân vật khiến người xem cảm thấy ấm lòng.

Được kể khéo léo bởi đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và biên kịch Nhân Mai, những câu chuyện trên chuyến “Tàu về nhà” quen thuộc trong cuộc sống thường nhật, khiến mỗi người xem cảm nhận gắn kết và đồng cảm. Bản phối mới của ca khúc "Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi" dưới sự trình bày của Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Bùi Công Nam khiến bộ phim thêm cảm xúc, lắng đọng.

Ngày Tết sẽ vẹn nguyên giá trị và niềm vui nếu gia đình sạch khuẩn, sum vầy.

“Tết xưa dọn cỗ linh đình, mong cầu tiền tài đến nhanh. Tết nay chỉ ước mong là bình an, sạch khuẩn, bước vào nhà”. Những mong cầu bình dị được thể hiện qua từng câu chuyện, lời hát trong MV Tàu về nhà cũng là thông điệp Lifebuoy muốn gửi gắm đến mọi người trong mùa Tết năm nay: Mang “Phúc sạch khuẩn - Lộc sum vầy” đến mọi nhà.

Ở thời điểm dịch bệnh vẫn còn là nỗi lo, qua MV Tàu về nhà, Lifebuoy mong muốn mọi người bảo vệ bản thân sạch khuẩn trong mọi tiếp xúc để phúc - lộc đầy nhà, để những câu chuyện trở về được viết tiếp một cách mạnh khỏe, an lành.