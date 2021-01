MV nhiều cảnh táo bạo bị ghét nhất Hàn Quốc

Đứng đầu danh sách MV có tỷ lệ dislike nhiều nhất Hàn Quốc là For the Night của As One. MV ra mắt cuối năm 2014, nhận 56.800 like (thích), trong khi dislike (không thích) tới 33.600. Lượt dislike chiếm 37,17%. Giai điệu bài hát ngọt ngào, dễ nghe, nhưng MV bị ghét vì nhiều cảnh sexy. Nhân vật nữ trong MV mặc hở hang để quyến rũ một người đàn ông. Sau đó, giữa hai người nảy sinh tình một đêm.