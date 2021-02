MV mới của Sơn Tùng bị gỡ do vấn đề bản quyền?

Khán giả nhận thông báo "video không khả dụng" khi truy cập. MV "Chúng ta của hiện tại" bị kênh GC báo cáo vi phạm bản quyền.

Tối 22/2, khán giả truy cập vào MV Chúng ta của hiện tại đã nhận thông báo: “Video này không còn khả dụng do GC khiếu nại về bản quyền”. Khi tìm từ khóa “Chúng ta của hiện tại”, MV của Sơn Tùng cũng biến mất.

Nguyên nhân dẫn đến việc MV Chúng ta của hiện tại được cho là giai điệu của bài hát giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" của GC. Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" được đăng trên kênh GC từ tháng 5/2019 và hiện đạt hơn 3,4 triệu lượt xem.

MV mới của Sơn Tùng bị gỡ vào tối 22/2.

Dưới video, đông đảo tài khoản để lại bình luận bằng tiếng Việt. Họ so sánh giai điệu của Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" với Chúng ta của hiện tại và nhận xét 2 bản beat giống nhau ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. GC là nhà sản xuất chuyên bán beat và đăng các video lên kênh cá nhân. Kênh GC hiện có 171.000 lượt theo dõi.

Cách đây 3 tuần, khi trả lời một bình luận so sánh video với Chúng ta của hiện tại, chủ tài khoản GC trả lời: "Thực sự rất giống nhau. Bạn có nghĩ họ đã đạo ca khúc". GC cũng cho biết đã liên hệ với Sơn Tùng về vấn đề bản quyền.

Phóng viên Zing liên hệ với đại diện công ty MTP Entertainment, người này từ chối trả lời về vụ việc. Đơn vị quản lý kênh YouTube của Sơn Tùng cũng không chia sẻ về việc MV bị gỡ khỏi nền tảng.

Chúng ta của hiện tại có thời lượng lên tới gần 15 phút.