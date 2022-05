MV gây tranh cãi của Sơn Tùng bị gỡ khỏi YouTube

Chiều ngày 6/5, MV ca khúc There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP chính thức biến mất khỏi nền tảng YouTube.

Hiện tại, khi truy cập vào đường dẫn của ca khúc gây tranh cãi của Sơn Tùng trên YouTube, người dùng sẽ nhận được thông báo video không hoạt động từ nền tảng. Trước đó, người dùng tại Việt Nam khi tìm kiếm ca khúc này trên YouTube sẽ hiện thông báo "Video không không khả dụng tại quốc gia này".

There's No One At All biến mất khỏi nền tảng YouTube.

Ngoài ra, bài hát của Sơn Tùng cũng không thể được xem tại các khu vực khác như trước đó. Trước khi biến mất, video của nam ca sĩ gốc Thái Bình đạt khoảng 9,7 triệu lượt xem cùng hơn 600.000 lượt thích. Bên cạnh đó, phiên bản audio của There’s No One At All vẫn tồn tại trên Spotify và Apple Music.

Ngày 5/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định xử phạt Sơn Tùng 70 triệu đồng vì MV "There's No One At All" vi phạm quy định pháp luật. "Sau khi làm việc, thanh tra đã ra quyết định xử phạt hành chính. Cụ thể, thanh tra quyết định xử phạt với Sơn Tùng 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Đại diện của Sơn Tùng đã nhận quyết định xử phạt và chấp hành các quyết định xử lý của thanh tra", ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết. Ngoài ra, Sơn Tùng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định như buộc tiêu hủy bản ghi hình, phải nộp lại toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành MV, tháo gỡ bản ghi hình MV dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Trước đó ngày 29/4, MV mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng M-TP biến mất khỏi nền tảng YouTube ở Việt Nam sau chưa đầy một ngày phát hành. Tuy nhiên, "There's No One At All" vẫn tồn tại trên YouTube ở các quốc gia khác, không bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Thông qua trang Facebook chính thức, Sơn Tùng M-TP cho biết sẽ ngưng phát hành MV của bài hát với tinh thần cầu thị, lắng nghe.

"Tuy nhiên, sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem M/V này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn", nam ca sĩ đưa ra lời giải thích.

Video ca khúc mới nhất của ca sĩ gốc Thái Bình nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng vì chứa nội dung bạo lực, cổ súy hành vi tự sát. Trước đó, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết đã nhận được công văn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng xử lý với MV There's No One At All, chứa hình ảnh tiêu cực, gây tranh cãi.