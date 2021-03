MV 'Em của ngày hôm qua' của Sơn Tùng biến mất

Sau "Chúng ta của hiện tại", đến "Em của ngày hôm qua" đột ngột biến mất. Đơn vị quản lý kênh Sơn Tùng cho biết sẽ thông báo khi có thông tin chính thức.

Ngày 6/3, MV Em của ngày hôm qua biến mất trên YouTube. Khi truy cập đường link MV, khán giả nhận được thông báo: "Đây là video riêng tư. Nếu chủ sở hữu video này đã cấp quyền truy cập cho bạn, vui lòng đăng nhập". Tìm kiếm từ khóa “Em của ngày hôm qua" trên YouTube cũng như kênh chính thức của Sơn Tùng, khán giả chỉ nhận được những bản diễn sân khấu hoặc MV đăng tải trái phép.

Sơn Tùng chưa lên tiếng vấn đề này. Phản hồi phóng viên Zing, đại diện đơn vị quản lý kênh YouTube của Sơn Tùng cho biết sẽ thông báo khi có thông tin chính thức.

"Em của ngày hôm qua" bị chuyển về chế độ riêng tư.

Em của ngày hôm qua được Sơn Tùng phát hành năm 2013. Đến 2014, bản MV của ca khúc mới được sản xuất và đăng tải trên Zing MP3. Đến năm 2017, nam ca sĩ đăng MV Em của ngày hôm qua lên kênh YouTube chính thức. Em của ngày hôm qua là ca khúc nổi tiếng, làm nên tên tuổi của Sơn Tùng.

Tháng 2, MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng bị gỡ do vấn đề bản quyền. Khán giả nhận thông báo: “Video này không còn khả dụng do GC khiếu nại về bản quyền” khi truy cập đường link MV.

Nguyên nhân dẫn đến việc MV Chúng ta của hiện tại biến mất được cho là giai điệu của bài hát giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" của GC. Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" được đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020.

Một ngày sau, MV Chúng ta của hiện tại xuất hiện trở lại trên YouTube và giữ nguyên lượt xem. Nhà sản xuất GC cho biết giữa anh và Sơn Tùng đã đạt được thỏa thuận.