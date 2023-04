MV đầu tiên của Jisoo (BlackPink) gây tranh luận

MV "Flower" được giới thiệu là sản phẩm có mức kinh phí lớn nhất từ trước đến nay của BlackPink. Tuy nhiên, khán giả đang tranh luận về khả năng vũ đạo của Jisoo.

No Cut News đưa tin Jisoo phát hành album solo đầu tiên lúc 13h ngày 31/3. YG Entertainment cho biết album Me chứa đựng khát vọng táo bạo của Jisoo. Bài hát chủ đề Flower được tờ No Cut News nhận định có âm thanh độc đáo. Ca từ và giai điệu trữ tình kết hợp hài hòa với giọng hát của Jisoo. Bầu không khí mơ mộng, độc đáo của ca khúc dự kiến ​gây nghiện cho đông đảo khán giả nghe nhạc.

MV Flower được quay tại Mỹ và YG giới thiệu đây là sản phẩm có chi phí sản xuất lớn nhất từ ​​trước đến nay của BlackPink. MV được thực hiện bằng máy quay phim và đầu tư phần trang phục.

Album vượt mốc 950.000 bản đặt trước chỉ sau hai tuần (tính đến ngày 20/3) kể từ khi mở bán. Tới 30/3, album vượt quá 1,31 triệu bản bán ra.

Hình ảnh Jisoo trong MV mới.

Tuy nhiên, trên diễn đàn Theqoo của Hàn Quốc, khán giả đang tranh luận về sản phẩm của Jisoo. Họ cho rằng giai điệu bài hát tốt nhưng không phù hợp với chất giọng của chị cả BlackPink. Ngoài ra, vũ đạo và cách cô kiểm soát cơ thể không làm hài lòng nhiều người.

Khán giả bình luận trên Theqoo: “Jisoo xinh mà vũ đạo dở quá”, “Nói chung cái gì cũng dở, ngoại trừ việc Jisoo xinh”, “Vũ đạo và điệp khúc thật kỳ lạ”, “Đến Jennie, Rosé thì bài hát và concept có vẻ rất hợp với giọng hát lẫn phong cách của họ. Tuy nhiên, từ Lisa đến Jisoo, bài hát đều gây thất vọng”, “Khuôn mặt, trang phục và bối cảnh đẹp, nhưng những bước nhảy rất vụng về".

“Có phải do tôi đã mong đợi quá nhiều? Tôi cảm thấy họ đã chi rất nhiều tiền cho video âm nhạc và chỉ quan tâm đến nó. Cá nhân tôi cho rằng bài hát không hay”, “MV đẹp, nhưng điều khiến tôi khó chịu là cách cô ấy kiểm soát cơ thể”... là loạt ý kiến khác từ người nghe nhạc.