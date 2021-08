MV của TWICE lập kỷ lục mới

Ngày 28/8, MV “Dance The Night Away” giúp TWICE thiết lập kỷ lục mới sau khi đạt 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Theo Newsen, TWICE là nhóm nhạc được yêu thích bởi hình tượng đáng yêu, cùng gu âm nhạc sôi động, tràn đầy sức sống. Mới đây, MV Dance The Night Away của nhóm nhạc TWICE chính thức đạt 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Theo đó, Dance The Night Away là video âm nhạc thứ 11 đạt được cột mốc này bên cạnh những ca khúc như Like Ooh Ahh, Cheer Up, TT, Likey, Heart Shaker, I Can't Stop Me, Yes or Yes, Fancy, What is Love? và Feel Special.

MV Dance The Night Away xác lập kỷ lục mới cho TWICE. Ảnh: JYP Entertainment.

Ca khúc Dance The Night Away giúp TWICE tiếp tục duy trì kỷ lục nhóm nhạc nữ có nhiều MV đạt được cột mốc này. Qua đó, TWICE cùng BlackPink và BTS trở thành 3 nhóm nhạc Hàn Quốc sở hữu MV đạt mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube trong cùng một năm.

Trước đó, Dance The Night Away là ca khúc chủ đề cho album Summer Nights được phát hành vào ngày 9/7/2018. Ca khúc thuộc thể loại EDM với phần giai điệu sôi động, bắt tai phù hợp với không khí sôi động của mùa hè.