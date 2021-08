MV của Sunmi đạt 40 triệu lượt xem sau 7 ngày

Sunmi nhanh chóng đạt thành tích cao khi trở lại thị trường âm nhạc với MV mới.

Theo Newsen, Sunmi đón nhận tin vui khi MV You Can't Sit With Us chính thức cán mốc 40 triệu lượt xem chỉ sau một tuần công chiếu trên YouTube. Kỷ lục lần này của Sunmi trở nên đặc biệt khi MV có thời lượng lên tới 5 phút.

MV được phát hành chính thức vào ngày 6/8 nằm trong mini album thứ 3 có tựa đề 1/6. Bên cạnh ca khúc chủ đề là You Can't Sit With Us, mini album 1/6 còn bao gồm các ca khúc SUNNY, 1/6, Call, Narcissism và Borderline.

Sunmi xuất hiện quyến rũ trong MV. Ảnh: Allkpop.

Ca khúc You Can’t Sit With Us có tiết tấu nhanh, âm nhạc sôi động với phần điệp khúc hấp dẫn do chính Sunmi viết lời. Ca khúc kể về sự dỗi hờn của những cặp đôi đang yêu. Thậm chí, Sunmi đã dành thời gian tập luyện cùng đội chỉ đạo võ thuật cho hai bộ phim là Kingdom và Train to Busan để thực hiện các cảnh hành động trong MV.

Trước đó, cựu thành viên Wonder Girls đã gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe mini album 1/6 đánh dấu sự trở lại lần thứ 2 trong năm nay. Hiện tại, Ca khúc You Can't Sit With Us tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực từ người hâm mộ trong và ngoài nước.