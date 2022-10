MV 'Có Be chờ' lấy cảm hứng từ câu chuyện của tài xế công nghệ

“Có Be chờ” mang đến người nghe những giai điệu dịu êm, chậm rãi cùng nội dung cảm động về công việc của các tài xế công nghệ.

Hit Có em chờ được sống lại qua bản nhạc Có Be chờ nhưng theo một cách thân thuộc hơn. Vỏn vẹn chưa đầy 3 phút, MV này khiến người xem muốn sống chậm lại và gửi những lời cảm ơn những người đã luôn nhẫn nại chờ mình ngày qua ngày.

Chuyện về những người làm nghề… chờ đợi

Không phải một bản nhạc theo cách tinh nghịch, MV Có Be chờ được làm lại theo hướng cảm động. Âm hưởng có phần sôi động, bắt tai của bài hát gốc đã được chuyển thành giai điệu dịu êm, chậm rãi hơn. Đồng thời, MV cuốn hút người xem bởi phần nội dung gần gũi, ý nghĩa.

Chọn kể về một dịch vụ công nghệ, Be không dùng góc nhìn công nghiệp mà mở ra cảm nhận lắng đọng qua từng khung hình giản dị, những khung cảnh quen thuộc mà ai cũng có thể thấy thấp thoáng chính mình trong đó.

Không chỉ là nhân vật chính, các bác tài Be còn tham gia góp giọng trong ca khúc Có Be chờ.

MV mở đầu bằng câu hỏi “Có ai thích chờ đợi không?”. Chúng ta mệt mỏi vì đứng chờ trước đèn đỏ. Chúng ta thất vọng vì đợi một người trễ hẹn. Chúng ta mất kiên nhẫn giữa những làn xe kẹt lúc tan tầm… Giữa nhịp sống vội vã, ai cũng thấy mệt mỏi khi phải đợi chờ. Vậy mà, có những người luôn nhẫn nại đợi chờ, bởi đó là một phần công việc của họ.

Đó là chị tài xế chờ đón khách dưới trời nắng gắt, anh giao hàng đứng canh món giao về trong khi còn 10 đơn nữa mới tới lượt mình, hay anh shipper chờ chuyển món hàng dưới cơn mưa đêm tầm tã…

Vốn làm công việc đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống hiện đại, những bác tài luôn có khoảng chờ của riêng mình. Đó là những điều mà khi chúng ta - những vị khách hàng vội vã - có thể đã lướt qua. Nhưng nếu để ý kỹ, những hình ảnh được tái hiện ấy có thể làm cay khóe mắt không ít tâm hồn nhạy cảm.

Video - MV 'Có Be chờ' Với giai điệu nhẹ nhàng, MV mang đến những câu chuyện cảm động về nghề tài xế công nghệ.

Phần lời bài hát được viết trên nền nhạc Có em chờ vẫn giữ được sự tự nhiên như một cuộc trò chuyện nhỏ, với nhiều tâm sự thật dễ thương: “Kể từ khi nhận đơn cùng Be, mới biết anh đảo cơm hay vậy”, “Dưới ánh đèn lung linh, dưới mưa tầm tã rơi. Chẳng còn lo lắng, chẳng ngại thời gian trôi”.

MV chinh phục người xem nhờ sự chân thành

Nếu để ý, người nghe sẽ nhận ra phần thể hiện trong MV không phải là các giọng hát từ ca sĩ chuyên nghiệp. Người trình bày bài hát chính là các bác tài của Be. Có mộc mạc, có đời thường, giọng hát vụng về chưa trau chuốt, nhưng chính điều này đã mang lại trải nghiệm thân thương cho người nghe, vừa là một sự trân trọng dành cho những người bạn đường tận tụy. “Gần gũi, chân thành, chạm…” là nhiều bình luận mà người xem đã để lại khi xem MV.

Thân thuộc và gần gũi, Có Be chờ góp nhặt những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình phục khách hàng của các tài xế Be.

Sự bùng nổ của các ứng dụng gọi xe công nghệ đã định hình nếp sống mới cho cuộc sống đô thị, mở ra ngày càng nhiều kết nối mới. Người đón đưa chờ đợi ta tối nay có thể là một chú xe ôm chạy xe nuôi con học đại học, chị gái lái xe giao hàng để rộng rãi thời gian lo cho đứa con nhỏ ở nhà, hay cậu bạn muốn tranh thủ kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống…

Dù là đường nào, bạn cũng hãy yên tâm vì nay có Be cùng bạn “bên nhau trọn đường”.

Chỉ là chuyện những cuốc xe bình thường nhỏ nhặt mỗi ngày, nhưng MV của Be như chụp lại những khoảnh khắc cảm xúc vừa ấm cúng, vừa trong trẻo ấy. Ở đó lắng lại có sự tận tuỵ, có sự quan tâm, hào sảng, có sự đỡ đần những phút giây mệt nhoài… Thông qua đó, Be cũng muốn nhấn mạnh triết lý tận tâm trong dịch vụ của mình - một trong những giá trị đã giúp Be gắn bó với nhiều khách hàng và đi xa.

Sắp tới, tầm nhìn của Be còn hướng tới bức tranh rộng lớn hơn, khi từ một ứng dụng gọi xe nay trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người Việt. MV Có Be chờ cũng chính là một trong những sản phẩm đánh dấu cột mốc mới quan trọng trên hành trình phát triển của Be.