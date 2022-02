‘Mưu kế thượng lưu’ - phim Việt nửa mùa về giới siêu giàu

Dù có lợi thế từ dàn diễn viên trẻ đẹp, “Mưu kế thượng lưu” vẫn gây hụt hẫng vì kịch bản rời rạc, diễn biến tâm lý bất ổn.

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Đạo diễn: Trần Bửu Lộc

Diễn viên: Thiên An, Anh Tú, Quỳnh Lương, Bảo Anh, Lê Tam Triều Dâng

Đánh giá: 5/10

Mưu kế thượng lưu là tác phẩm cuối cùng gia nhập đường đua phim Tết, và cũng ra mắt muộn nhất vào mùng 3. Bộ phim hầu như lép vế trước Chìa khóa trăm tỷ, 1990 và Nhà không bán. Theo trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, phim mới thu chưa đến một tỷ đồng. Tác phẩm còn bán ít vé hơn cả Trạng Tí phiêu lưu ký, vốn là phim cũ chiếu lại.

Mưu kế thượng lưu có dàn diễn viên trẻ nhưng thất bại sau khi ra rạp.

Không ngạc nhiên khi Mưu kế thượng lưu gặp khó ở phòng vé, bởi chất lượng nội tại của tác phẩm. Trong khi đó, Chìa khóa trăm tỷ và Nhà không bán được phản hồi tốt hơn, còn 1990 có sức nóng nhờ dàn sao. Ngoài ra, một số phim ngoại tốt như Encanto và Sing 2 cũng chiếm một phần thị trường.

Nhân vật chính trong phim là Diana (Thiên An), được cho là con gái nuôi một tỷ phú ở Hà Lan. Cô về Việt Nam trong thử thách sống hai tuần mà không dùng tiền của bố mẹ. Diana phụ việc tại quán bún bò, nhưng vẫn thu hút truyền thông nhờ câu chuyện của mình.

Diana bắt đầu gia nhập thế giới thượng lưu, dẫn đến xung đột với tiểu thư siêu giàu Liên Phạm (Quỳnh Lương). Điều trớ trêu là cả anh trai của Liên là Peter Phạm (Bảo Anh) và bạn trai cô là Charlie (Anh Tú) dường như đều có tình cảm với Diana. Sau đó, phim hé lộ Diana chỉ là một cô gái nghèo, con gái ảo thuật gia, và đang trên hành trình trả thù. Cô buộc phải tạo nhiều lớp vỏ bọc để có thể tiếp cận kẻ hãm hại gia đình mình năm xưa.

Bối cảnh thượng lưu khó tin

Điểm yếu lớn nhất ở tác phẩm là cách xây dựng thế giới thượng lưu. Sự giàu có của các nhân vật chỉ được thể hiện qua những câu đấu khẩu, hay buổi đấu giá mà nhiều người hô tiền tỷ. Những người trong phim thiếu một kiểu cốt cách để khán giả có thể tin được rằng họ là giới siêu giàu. Một số cảnh tiệc tùng, tiêu xài chỉ được mô tả đơn giản, đi cùng là sự sơ sài trong các phân cảnh mô tả công việc làm ăn tiền tỷ.

Bộ phim rời rạc từ bối cảnh đến kịch bản.

Trong bối cảnh đó, các nhân vật được cho là giàu có, khôn ngoan lại hành xử quá ngây thơ và liên tục để Diana xỏ mũi. Hơi khó tưởng tượng là trong thời buổi này, Diana có thể sống với câu chuyện “con gái tỷ phú Hà Lan” một thời gian dài mà không bị ai phát hiện.

Sau đó, phim còn gây khó hiểu ở trích đoạn Diana bị cô gái khác tố cáo chỉnh sửa ảnh ở nước ngoài của cô ta để đăng lên mạng xã hội. Cô phải quỳ xin lỗi người kia nhưng chỉ vài phân đoạn sau đó, Diana vẫn ung dung với thân phận một tiểu thư.

Câu chuyện âm mưu rời rạc

Có thể nói, bộ phim chưa làm tốt ở cả hai phần “mưu kế” và “thượng lưu” trong nhan đề. Mưu kế thượng lưu thực chất thuộc thể loại tâm lý, giật gân với nhiều pha đấu trí. Tuy nhiên, kịch bản tổng thể, bao gồm đường dây và cách xây dựng tình huống, không đủ sức níu chân người xem. Đầu tiên, cú twist được giới thiệu từ quá sớm khiến phần sau không còn bất ngờ. Khi thân phận Diana bị lộ từ sớm, loạt tình tiết sau đó hầu như dễ đoán.

Các tình huống được xây dựng có ý đồ, nhưng cách triển khai bị hụt hẫng. Phim giới thiệu nhiều góc khuất của giới thượng lưu như đi khách, lừa tiền, ganh tị nhau song mỗi phần đều chỉ thoáng chốc, chưa khai thác đủ để trở thành điểm nhấn. Cách giữ nhịp phim cũng có vấn đề khi phần khi chênh vênh giữa không khí hồi hộp và tình cảm đôi lứa. Nhiều đoạn nặng tính kể lể chứ chưa đào sâu vào nội tâm nhân vật.

Bộ phim gia nhập đường đua Tết muộn và nhạt nhòa về chất lượng.

Dàn diễn viên trẻ đẹp là điểm sáng hiếm hoi kéo khán giả đến với tác phẩm. Đây là phim điện ảnh thứ hai của Anh Tú trong mùa Tết năm nay, bên cạnh Chìa khóa trăm tỷ. Dù phim kia tốt hơn về tổng thể, màn thể hiện của Anh Tú trong Mưu kế thượng lưu lại mới lạ hơn. Nam diễn viên trẻ bắt đầu chứng tỏ thực lực trong một vai đòi hỏi nội tâm, chứ không dừng lại ở hình ảnh điển trai, công tử quen thuộc. Anh Tú cho thấy nhiều nỗ lực ở các cảnh bộc lộ sự tàn độc, thậm chí máu lạnh của nhân vật, nhất là trường đoạn truy đuổi cao trào.

Trong lần đầu chạm ngõ màn bạc, Thiên An thu hút nhờ gương mặt sáng ở nhiều góc. Không được đào tạo diễn xuất bài bản, cô đóng hầu như bằng bản năng. Ở hai hình ảnh của nhân vật, khi nghèo và đóng giả người giàu có, sao nữ làm tốt hơn ở phần đầu nhờ lối diễn giản dị. Khi trở thành tiểu thư Diana, Thiên An chưa bộc lộ được nhiều ngoài vẻ quyến rũ. Những cảnh cần vẻ lạnh lùng hay quyết tâm thực hiện kế hoạch, cô không thể đẩy cao cảm xúc. Một phần có lẽ vì kịch bản rời rạc nên Thiên An cũng không thể tìm được các cung bậc cần có.

Quỳnh Lương hóa thân vai tiểu thư tôn thờ vật chất, luôn muốn chứng tỏ mình trên cơ người khác. Phong thái cá tính, có lúc đanh đá của sao nữ giúp cô khá hợp nhân vật. Các diễn viên trẻ Lê Tam Triều Dâng, Khánh Tiên và Bảo Anh xuất hiện trong các vai phụ, nhưng đều rơi vào tình trạng chung là vai diễn nhàn nhạt, thiếu sức sống. Có những vai diễn xuất hiện một lúc, rồi lại biến mất một thời lượng dài trong phim.