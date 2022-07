Mượn xe máy và laptop của người yêu mang đi cắm lấy tiền đánh bạc

Không có việc làm, Quân mượn laptop và xe máy của người yêu rồi mang đi cầm cố được 40 triệu đồng. Sau đó, gã dùng hết số tiền này vào trò "đỏ đen".

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Mạnh Quân (SN 1989, trú tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 24/5, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị P.H (quê Hưng Yên) về việc bị Vũ Mạnh Quân có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chiếc laptop màu xám bạc, nhãn hiệu HP và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead, màu mận chín, BKS: 89E1 - xxx.xx.

Theo đơn trình báo của bị hại, cuối năm 2021, chị H có quan hệ tình cảm với Quân. Đến ngày 10/3, Quân mượn chị H một chiếc máy tính với lý do sử dụng vào công việc. Tiếp đó, 10 ngày sau, gã trai lại ngỏ ý mượn thêm chiếc xe máy Honda Lead màu mận chín để di chuyển. Sau nhiều ngày thấy bạn trai không trả xe và máy tính, chị H liên tục đòi lại số tài sản trên, nhưng Quân nói đã mang đi cầm cố và trốn tránh không gặp người yêu.

Đối tượng Vũ Mạnh Quân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Công an đã triệu tập Vũ Mạnh Quân để xác minh, điều tra. Bước đầu, Quân khai bản thân không có công việc ổn định, trong lúc yêu chị H, đối tượng đã nói dối để mượn chiếc máy tính rồi mang đi cầm cố được 7 triệu đồng. Số tiền này, gã “nướng” vào trò “đỏ đen” hết.

Tiếp đó, đối tượng tiếp tục lợi dụng lòng tin của người yêu để mượn chiếc xe máy, mang đến quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội “cắm” được 33 triệu đồng, rồi đi đánh bạc. Qua định giá, số tài sản bị chiếm đoạt của chị H khoảng 47,6 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Vũ Mạnh Quân.

Công an quận Đống Đa thông báo, ai là bị hại của Vũ Mạnh Quân, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (địa chỉ 382 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), gặp đồng chí Bùi Mạnh Hân, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa, ĐT: 0.977.015.316 để phối hợp giải quyết theo quy định.