Muốn trở thành người nào, hãy ăn mặc như người đó

Mây Chi gợi ý một vài tips về cách phối đồ và tìm hiểu về thời trang.

Zing chia sẻ gợi ý cách chăm sóc bản thân và xây dựng phong cách sống lành mạnh đến từ những bạn trẻ nổi tiếng, có lối sống tích cực.

"Dress for the job you want" là câu nói về phong cách mà tôi khá tâm đắc. Hiểu nôm na nó có nghĩa là hãy ăn mặc và thể hiện bản thân như cách mà bạn muốn trở thành.

Ví dụ như, bạn muốn trở thành một biểu tượng thời trang, nhân viên gương mẫu hay doanh nhân thành đạt thì hãy bắt đầu ăn mặc và có cử chỉ, tác phong giống như thế.

Thông qua phong cách cá nhân và cách ăn mặc trong cuộc sống cũng nói lên rất nhiều về tích cách của mỗi người. Nó là ấn tượng đầu tiên khi người khác biết đến bạn và cũng là một cách để giới thiệu bản thân.

Theo tôi, mọi người sẽ chỉ tự tin thể hiện phong cách của mình khi đã hiểu rõ bản thân. Có một số điểm cơ bản bạn nên biết để phát triển cách ăn mặc của mình như: những món đồ hợp với dáng người, tông màu hợp với màu da, cách mặc đồ che khuyết điểm,..

Dĩ nhiên, khi có nhiều tiền và quần áo hơn thì bạn sẽ có nhiều lựa chọn và dễ dàng sáng tạo hơn. Đồ hiệu luôn có giá trị riêng của nó. Đôi khi, để mặc đẹp nó còn khó hơn những món đồ thông thường.

Bạn cũng không cần quá cầu kỳ để có thể mặc đẹp. Những bộ trang phục gọn gàng, tôn dáng, phù hợp với môi trường xung quanh đã có thể giúp bạn đẹp lên.

Một số món đồ cơ bản cần có trong tủ đồ:

Đồ jeans: quần, áo khoác, chân váy,...

Áo khoác kiểu cơ bản: blazer, cardigan,...

quần chất liệu thoải mái như sweat pants/jogger pants

Sơ mi form vừa và sơ mi form rộng để khoác ngoài

Tôi ít mặc áo thun nên thường kết hợp trang phục với croptop và các loại áo ôm, một vài chiếc đầm đơn giản và rất nhiều phụ kiện.

Tips mặc đẹp nhưng vẫn tiết kiệm:

Mua ít lại: Tôi thường tìm nhiều cách phối cho một món đồ và tận dụng hết những thứ sẵn có. Đây cũng là cách để mình sáng tạo hơn.

Ngày bé, tôi chọn tìm hiểu về thời trang qua truyện tranh hay hoạt hình. Lớn thêm một chút thì là phim ảnh, âm nhạc hay tạp chí. Khi càng xem nhiều tôi càng thấy thích và muốn mình mặc đẹp hơn.

Bây giờ, bạn có nhiều cách để tìm hiểu và tiếp cận với thời trang. Tôi gợi ý một vài bộ phim sau đây. Bạn có thể lựa chọn dựa theo phong cách mình hướng tới:

Alternative style (Phong cách dị biệt) : High & Low

: High & Low Preppy style (Phong cách mang hơi hướm học đường) hoặc Y2K: Clueless, Mean Girl, Friends hoặc phim hoạt hình Totally Spies và Winx Club

Clueless, Mean Girl, Friends hoặc phim hoạt hình Totally Spies và Winx Club Phong cách hiện đại, dễ ứng dụng: The Devil wears Prada, Confessions of a Shopaholic, Sex and the City

The Devil wears Prada, Confessions of a Shopaholic, Sex and the City Sang trọng và có nhiều yếu tố lịch sử: Breakfast at Tiffany’s, House of Gucci, Yves Saint Laurent, Coco Before Chanel

Tips để sáng tạo hơn trong ăn mặc:

Khi mới bắt đầu đừng phá vỡ nhiều quy tắc.

quy tắc. Nếu chưa đủ tự tin có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như: kết hợp màu sắc hoặc chất liệu mới, thử các mẫu thiết kế mà mình ít mặc,...

như: kết hợp màu sắc hoặc chất liệu mới, thử các mẫu thiết kế mà mình ít mặc,... Đi du lịch đến những nơi ít người biết để tìm cách ăn mặc lạ hơn. Nếu cảm thấy thoải mái và phù hợp, bạn có thể tiếp tục với phong cách đó khi trở về.

Tuy nhiên, mọi người sẽ nhìn vào cử chỉ và thần thái của bạn khi xuất hiện trước khi nhìn hết trang phục. Chính vì thế, bạn cần thật tự tin trước rồi mạnh dạn sáng tạo với các phong cách khác.