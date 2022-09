Muôn màu Lễ hội Trung thu của Singapore

Tiệc âm thanh và ánh sáng Garden Rhapsody huyền ảo: Không chỉ có ánh đèn lung linh, Tết Trung thu ở Singapore còn có nhiều chương trình và hoạt động thú vị như Garden Rhapsody. Đây là chương trình âm thanh và ánh sáng đặc trưng của Gardens by the Bay với các chủ đề khác nhau, diễn ra trong nhiều khung giờ. Chủ đề cho bữa tiệc Trung thu năm nay chính là Câu chuyện về Mặt trăng (Tales of the Moon). “Bữa tiệc” sẽ diễn ra vào lúc 19h45 và 20h45 hàng ngày từ 27/8 đến 11/9 tại Supertree Grove. Ảnh: Ăn Sập Sài Gòn.