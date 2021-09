Muôn kiểu sáng tạo của người trẻ khi giãn cách

Trào lưu “Study with me”: Thay vì rủ bạn bè đến quán cà phê, thư viện để ôn luyện như trước đây, giới trẻ có thể học cùng những người bạn xa lạ với trào lưu “Study with me”. Các video lan truyền cảm hứng học tập “Study with me” nhanh chóng trở thành một hiện tượng tích cực mới trong giới trẻ. Với khung cảnh yên bình, nhạc nền kích thích não bộ tập trung, các video này được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng, lượng người xem lên đến hàng triệu lượt. Ảnh chụp màn hình.