Muôn kiểu biến tấu bánh mì Việt nổi tiếng năm 2020

5. Chiếc bánh mì khổng lồ ở An Giang từng xuất hiện trong danh sách nào? Những món ăn kinh dị nhất thế giới

10 món ăn từ bột mì nổi tiếng nhất thế giới

15 món ăn kỳ lạ nhất thế giới Năm 2018, chiếc bánh mì dài 1 m, nặng 3 kg tại An Giang được Bright Side xếp vào danh sách "15 món ăn kỳ lạ nhất thế giới". Hồi tháng 5 vừa qua, kiểu bánh khổng lồ này một lần nữa nhận được sự chú ý từ dân mạng. Món bánh được bán nhiều ở gần cổng miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (Tịnh Biên, An Giang) với giá khoảng 30.000 đồng. Ảnh: Daika.bao.