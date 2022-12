Mượn đất của người khác để đem bán kiếm lời

Được cho mượn đất, Dũng (45 tuổi) không sử dụng để vay vốn ngân hàng như hứa hẹn, mà bán lại cho một người khác để thu lợi một tỷ đồng. Sau 8 năm lẩn trốn, bị can bị bắt giữ.

Công an TX Sơn Tây, Hà Nội, vừa bắt giữ Trần Trung Dũng (45 tuổi, người địa phương) theo quyết định truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, năm 2014, Dũng mượn sử dụng đất của vợ chồng ông S. (58 tuổi, ở TX Sơn Tây) để vay vốn ngân hàng. Do tin tưởng, người này đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất để Dũng đi vay vốn ngân hàng.

Nhận tài sản, Dũng không thực hiện cam kết mà bán lại cho anh T. (38 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để thu lợi một tỷ đồng.

Ngày 16/6/2014, Công an TX Sơn Tây ra quyết định khởi tố bị can Trần Trung Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Dũng bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 26/6/2014, công an ra quyết định truy nã bị can.

Tới ngày 14/12, sau 8 năm lẩn trốn, Dũng bị bắt giữ tại địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.