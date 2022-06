Mượn danh người tình để lừa đảo

Dù đang có chồng hợp pháp, Nguyễn Thanh Nga vẫn tự giới thiệu có quan hệ như vợ chồng với một vị đại tá quân đội. Sau đó, Nga tạo lòng tin với nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Nga (SN 1966, ở Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người bị Nga chiếm đoạt số tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Nga là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Nga đã lợi dụng có mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Ngọc C (SN 1966, là đại tá quân đội), mượn danh ông C để lừa đảo. Trong khi đó, Nga vẫn đang có chồng hợp pháp.

Tài liệu điều tra thể hiện Nga giới thiệu với nhiều người là Nga có nhiều mối quan hệ rộng, có thể mua được sắt, nhôm thanh lý ở đơn vị quân đội và xin được cho người có nhu cầu làm việc, học tập tại các trường, đơn vị trong quân đội rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2014 đến đầu năm 2018, Nga đã chiếm đoạt tổng số hơn 12,5 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cụ thể, năm 2000, Nga tạm trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đến năm 2016, Nga quen biết với ông Lê Đình Thịnh (SN 1956, ở Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - hàng xóm của Nga. Quá trình quen nhau, Nga nói với ông Thịnh mình có mối quan hệ rộng, có thể xin được cho người có nhu cầu làm việc, học tập tại các trường, đơn vị trong quân đội.

Bị cáo Nga tại tòa.

Ngoài ra, Nga nói mình có mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Ngọc C (thời điểm đó ông C đang là đại tá quân đội), là người có quan hệ như vợ chồng với ông C. Nghe Nga nói vậy, ông Thịnh tin tưởng Nga có khả năng xin được việc cho người khác vào trong các đơn vị và trường học của quân đội. Do đó, ông Thịnh đã nhờ Nga xin việc cho 2 người con dâu và nhiều người quen khác. Tổng số tiền ông Thịnh bị Nga chiếm đoạt là gần 1,9 tỷ đồng.

Tương tự ông Thịnh, chị Đặng Thị Huệ (bị hại, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - hàng xóm của Nga cũng bị Nga lừa. Tài liệu điều tra thể hiện, khi quen biết nhau, Nga nói với chị Huệ mình có thể xin được cho con trai chị Huệ vào Học viện Hậu cần.

Tin tưởng, chị Huệ đã hỏi Nga nếu như con mình trượt nguyện vọng 1 thì có chỗ nào “lo giúp không”. Nga khẳng định được vì ông C có mối quan hệ, chắc chắn lo được một suất ngoại giao với giá 300 triệu đồng. Chị Huệ tin tưởng nên đã đưa Nga 200 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nga lại nói có suất du học Australia. Vì tin Nga, chị Huệ tiếp tục đưa thêm 130 triệu đồng để nữ hàng xóm lo cho con mình vào Học viện Hậu cần rồi sẽ được đi du học tại Australia… Khi không thấy được việc, chị Huệ bảo Nga trả lại tiền và giấy tờ của con mình. Nga không trả mà tiếp tục hứa hẹn, “giăng bẫy” để chị Huệ đưa thêm tiền. Tổng số tiền chị Huệ đã đưa cho Nga là 485 triệu đồng. Đến ngày 19/6/2019, chị Huệ làm đơn tố cáo Nga ra cơ quan công an.

“Biến” thông tin vỉa hè thành kịch bản lừa hoàn hảo

Trước đó, khoảng cuối tháng 3/2017, Nga đi ăn sáng, uống nước tại quán trên địa bàn xã Cổ Đông (Sơn Tây, Hà Nội). Tại đây, cô ta nghe thấy một số người nói trong sân bay đất Hòa Lạc chuẩn bị bán thanh lý nhôm, sắt đường băng cũ. Do đó, Nga đã nói lại với chị Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1978, ở xã Cổ Đông, Sơn Tây) về câu chuyện trên. Nga nói mình sẽ nhờ người quen mua được lô hàng trên. Sau đó, Nga đi tham khảo một số nơi về giá nhôm, sắt.

Từ chị Hương, thông tin về việc Nga nói mình có thể mua được lô nhôm, sắt thanh lý trong sân bay đến với anh Quyết. Anh Quyết đã rủ chị Thơm mua cùng. Ngày 12/4/2017, anh Quyết cùng chị Nguyễn Thị Lan Hương gặp Nga tại một quán ăn ở xã Cổ Đông. Gặp nhau, Nga nói có lô hàng nhôm, sắt bán thanh lý, số lượng và giá cả, Nga giao cho chị Hương quyết định. Nga chắc chắn mua được trong vòng 10 ngày.

Nghe Nga nói vậy, anh Quyết tin tưởng. Anh Quyết còn được Nga dẫn đi xem mẫu sắt tại khu vực đường băng sân bay đất Hòa Lạc. Cùng ngày, Nga yêu cầu đặt cọc 2 tỷ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, anh Quyết và chị Thơm cùng một số người khác gặp Nga và chị Hương tại quán cà phê. Sau đó, anh Quyết và Nga đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua bán nhôm, sắt thanh lý với Nga.

Nhận 1,8 tỷ đồng đặt cọc, Nga bảo mình phải mang tiền đi nộp vào Ban tài chính quân đội cho kịp giờ. Nói xong, Nga cầm tiền đi, khoảng 30 phút sau thì quay lại ngồi với mọi người. Quá trình nói chuyện, Nga bảo còn một lô nhôm, sắt ở trong Vinh (Nghệ An), nếu mọi người muốn mua thì đặt 1,2 tỷ đồng để Nga mua nốt lô hàng đó. Nghe Nga nói vậy, anh Quyết, chị Thơm đồng ý mua lô hàng ở Vinh, đưa thêm cho Nga 1,2 tỷ đồng .

Quá hạn hợp đồng, thấy Nga không thực hiện được việc giao hàng, anh Quyết, chị Thơm đã gọi điện, gặp Nga để yêu cầu giao hàng hoặc trả lại tiền cọc. Nga chỉ hứa hẹn, khất lần mà không thực hiện.

Đến cuối tháng 5/2017, Nga nhờ người quen đưa anh Quyết, chị Thơm vào một trung đoàn quân đội để vào sân bay đất Hòa Lạc xem lô hàng nhôm sắt. Và để chị Thơm, anh Quyết tin tưởng việc bán thanh lý nhôm, sắt bị chậm là do phía quân đội, Nga đã giới thiệu 2 đối tác nói chuyện với Nguyễn Anh Tuấn làm trong Ban hội đồng thanh lý của quân đội.

Tin lời Nga nói, chị Thơm đã gọi điện cho anh Tuấn để hỏi về lô hàng nhôm, sắt thanh lý. Qua điện thoại, người đàn ông tên Tuấn nói đang phát sinh thêm một số hàng phế liệu nữa. Đến ngày 19/12/2017, Nga yêu cầu chị Thơm chuyển tiếp tiền để mua lô hàng nhôm, sắt thanh lý trong quân đội đồng thời nhắn số tài khoản của Tuấn mở tại Ngân hàng MB Hà Nội. Tin tưởng, chị Thơm đã chuyển thêm gần 1,2 tỷ đồng vào số tài khoản Nga cho... Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của anh Quyết và chị Thơm là gần 4,9 tỷ đồng , đã trả gần 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng .

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Nga thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nga khẳng định chỉ có một mình mình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại, ông Thịnh, ông C không liên quan. Trong khi đó, nhiều bị hại cho rằng ông Thịnh, ông C là đồng phạm với Nga.

Tại tòa, chị Huệ (bị hại) khai, chị là hàng xóm của Nga từ lâu nên chị biết Nga. Sở dĩ chị đưa tiền cho Nga vì biết Nga có mối quan hệ với ông C. Chị Huệ khẳng định việc Nga nói ông C không liên quan là nói dối. Dẫn chứng cho lời nói của mình, người phụ nữ bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng nói có một lần chị gặp Nga tại quán cà phê, đưa Nga 70 triệu đồng. Sau khi bị Nga “đuổi khéo” ra khỏi phòng, chị vô tình giáp mặt ông C ngoài cửa. Lúc đó, chị đành phải nấp ở chỗ quầy bar của quán. Quá trình nấp ở đó, chị nhìn thấy Nga lấy từ trong túi ra cọc tiền 70 triệu đồng chị vừa đưa, đưa cho ông C.

Tương tự chị Huệ, anh Quyết (bị hại) cũng đề nghị tòa triệu tập ông C tới tòa để đối chất. Bởi theo lời trình bày của anh Quyết, vai trò của ông C là rất lớn. “Theo tôi, ông C là đồng phạm với bị cáo Nga”, anh Quyết nói tại tòa. Lý giải cho suy nghĩ của mình, anh Quyết bảo quá trình mua lô hàng thanh lý, họ nhiều lần được đưa vào đơn vị quân đội một cách dễ dàng mà không bị hỏi giấy tờ…

Ngoài ra, anh Quyết và chị Thơm còn nói Nguyễn Anh Tuấn mà Nga giới thiệu, sau này họ biết đó là ông Thịnh. Hai người này khẳng định ông Thịnh nhiều lần gọi điện cho anh Quyết trong vai người tên Tuấn. Về điều này, Nga và ông Thịnh cũng thừa nhận có nhờ và gọi điện. Theo lời trình bày của ông Thịnh, ông chỉ gọi hộ Nga nói vài câu Nga nhờ. Nội dung cụ thể thì lâu rồi ông không nhớ.

Sau một ngày xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ Nga còn đồng phạm hay không.