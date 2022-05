Mười cuốn sách của các nữ tác giả có sức hút với nam giới

We Had to Remove This Post của nhà văn Hanna Bervoets. Theo ông Ian McEwan, bối cảnh của tác phẩm được xây dựng đầy hấp dẫn: Cách đội ngũ điều phối nội dung trẻ của một trang mạng xã hội phải đối mặt với những thông tin, nội dung độc hại, xúc phạm, lạm dụng và đưa ra quyết định bài đăng nào cần phải xoá. Cao trào diễn ra khi những ông chủ mạng xã hội thay đổi quy định và uốn cong đạo đức. Theo McEwan, các nam độc giả có thể học hỏi được tinh thần chiến đấu mãnh liệt nhưng nội tâm cũng rất dịu dàng và sẵn sàng đối mặt với khó khăn trong tác phẩm của Hanna Bervoets.