Multiverse là gì?

Từ khóa “Multiverse” xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây thông qua 2 bộ phim đình đám là Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Everything Everywhere All at Once.

Multiverse /ˈmʌl.ti.vɜːs/ (danh từ): Đa vũ trụ

Theo Cambridge Dictionary, multiverse là tập hợp của vô số vũ trụ khác nhau. Nhiều người cho rằng những vũ trụ này tồn tại trong cùng một thời điểm.

Bách khoa toàn thư Britannica cho biết thuật ngữ multiverse được sáng tạo bởi nhà triết học người Mỹ William James vào năm 1895 nhưng sử dụng ở một ngữ cảnh hoàn toàn khác. Cụ thể, multiverse để chỉ những triết lý đạo đức khó hiểu của các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống.

Ứng dụng của từ multiverse trong tiếng Anh:

- In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, the 16-year-old Los Angeles native stars as America Chavez, a young teen with the rare ability to travel the multiverse.

Dịch: Trong phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cô gái 16 tuổi gốc Los Angeles vào vai America Chavez, thiếu niên sở hữu năng lực du hành đa vũ trụ hiếm thấy.

- Everything Everywhere All at Once is a film written, directed, and co-produced by Dan Kwan and Daniel Scheinert. The film stars Michelle Yeoh as a Chinese-American woman, who discovers that she must connect with parallel universe versions of herself to prevent a powerful being from causing the destruction of the multiverse.

Dịch: Everything Everywhere All at Once là bộ phim do Dan Kwan cùng Daniel Scheinert viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất. Phim có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh trong vai một phụ nữ Mỹ gốc Hoa, người phát hiện cô phải kết nối với các phiên bản vũ trụ song song của chính mình để ngăn chặn sinh vật hùng mạnh hủy diệt đa vũ trụ.