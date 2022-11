Mũi tiêm giúp Elon Musk giảm 9 kg

Ozempic trở nên nổi tiếng khi giúp nhiều ngôi sao Hollywood lấy lại vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, loại thuốc này dễ khiến người dùng chán ghét việc ăn uống.

Elon Musk thường tiêm loại thuốc này hàng tuần để có cơ thể "gọn gàng, khỏe mạnh". Ảnh: BBC.

Từ 2020, loại thuốc dạng tiêm Ozempic trở nên nổi tiếng vì giúp nhiều người giảm cân nhanh chóng. Loạt video ghi lại quá trình lấy lại sự thon thả thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

“Thần dược” này càng phổ biến hơn khi được tỷ phú Elon Musk và không ít ngôi sao Hollywood sử dụng và công khai khen ngợi. Trên Twitter, Musk từng khoe đã giảm 9 kg nhờ kết hợp phương pháp ăn kiêng gián đoạn với tiêm Wegovy, loại thuốc chứa thành phần tương tự Ozempic.

Sau khi tiêm, cá nhân sẽ mất cảm giác thèm ăn. Họ không còn hứng thú dù nhìn thấy món khoái khẩu, thay vào đó là buồn nôn và chán chường, Guardian đưa tin.

“Trước đây, khách hàng tìm đến tôi chủ yếu để tiêm botox. Còn bây giờ, điều họ cần là một mũi Semaglutide, hoạt chất ngăn cản sự tăng cân. Nhiều người đã thành công, song thứ thuốc này vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của họ”, bác sĩ Daniel Ghiyam, chủ sở hữu vài cơ sở làm đẹp tại bang California (Mỹ), nói.

"Thần dược" giảm cân

Loại thuốc này được quảng cáo tràn lan trên các kênh truyền hình ở xứ cờ hoa. Thực tế, công dụng chính của nó là điều trị bệnh tiểu đường, và chán ăn là một trong những tác dụng phụ. Tuy nhiên, không ít bác sĩ sẵn sàng kê Ozempic cho người bình thường chỉ vì hiệu quả “thần kỳ”.

Trish Wheeler là một trong hàng nghìn người dùng thuốc. Nhiều năm qua, bà thường xuyên tập thể dục và ăn uống khoa học. Trish thậm chí còn được giới thiệu trên một tạp chí thể thao.

Nhưng khi bước vào giai đoạn mãn kinh, người phụ nữ 53 tuổi nhận thấy mọi nỗ lực duy trì vóc dáng đều công cốc. Quá trình luyện tập, ăn kiêng mất tác dụng khi xương khớp của Trish yếu dần.

Ở thời điểm tuyệt vọng nhất về hình thể, Trish tìm thấy Ozempic. Trong thời gian ngắn, bà giảm được 9 kg.

Nhiều người Mỹ chọn tiêm thuốc chữa tiểu đường nhằm đẩy nhanh quá trình giảm cân. Ảnh: docvita.

Theo các chuyên gia sức khỏe, Semaglutide mô phỏng hormone GLP-1, có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu. Nếu lượng đường tăng lên, hormone sẽ ra lệnh cho cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn.

Nhờ đó, GLP-1 được cho là đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người mắc tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, nó cũng làm chậm quá trình vận chuyển thức ăn từ dạ dày đến ruột non, tạo cảm giác no giả. Đó là lý do bệnh nhân tiêm Ozempic luôn trong trạng thái không cần dung nạp thức ăn.

Thậm chí, một số nghiên cứu y tế từ Mayo Clinic còn cho thấy những bệnh nhân kết hợp tiêm Semaglutide hàng tuần, kết hợp với ăn uống khoa học, duy trì thể thao thường giảm khoảng 15 kg trong 68 tuần.

Sự phổ biến của loại thuốc này, kết hợp với kết quả hứa hẹn, đã tạo ra làn sóng trên toàn thế giới. Song, việc tùy tiện sử dụng Ozempic để giảm cân nhanh chóng dẫn đến tình trạng thiếu hụt thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Nguy hiểm tiềm ẩn

Chưa kịp vui với việc giảm cân, Trish bắt đầu chật vật với những cơn chóng mặt hay nhịp tim tăng cao bất thường.

“Dường như não tôi hoạt động rất chậm trong giai đoạn dùng thuốc. Ngay cả việc nghe, gọi điện thoại cũng thực sự khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng chán ghét thức ăn. Chúng khiến tôi buồn nôn. Ngay cả uống nước cũng tạo cảm giác khó chịu, nên tôi luôn trong trạng thái mất nước”, bà thừa nhận.

Hoạt chất của Ozempic khiến người dùng chán ăn, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân. Ảnh: Today.

Không riêng gì Trish, nhiều bệnh nhân được kê Ozempic đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Matt Mahowald, chuyên gia dinh dưỡng của nhiều ngôi sao Hollywood, cho hay các khách hàng thường xuyên phàn nàn về chứng chán ăn. Một số người nôn hết mọi thứ dù chỉ mới ăn vài miếng.

“Họ nói rằng phần thịt bít tết yêu thích lại có vị như mảnh giẻ bẩn. Mọi món khoái khẩu đều trở nên kinh tởm, và điều đó khiến họ buồn bã. Thậm chí, vài khách hàng chật vật với rối loạn ăn uống vì tạm dừng thuốc”, Matt nói.

Đồng thời, nhiều tác dụng phụ khác cũng được ghi nhận, bao gồm rụng tóc, ợ chua và sưng tấy tại chỗ tiêm. Một số tài liệu nghiên cứu cho thấy Semaglutide làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp, cũng như viêm tụy và sỏi mật.

Trong khi đó, nhóm bảo vệ Ozempic lại cho rằng hậu quả của béo phì sẽ đáng sợ hơn thế. Isabelle Kenyon, Giám đốc điều hành nền tảng sức khỏe Calibrate, cho rằng có ít nhất 40% người Mỹ trưởng thành đạt ngưỡng béo phì. Nhóm này có khả năng mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2.

Nhiều bệnh nhân sử dụng Ozempic giảm ít nhất 15 kg trong 68 tuần duy trì. Ảnh: shutterstock.

Vào năm 2013, Hiệp hội Y khoa Mỹ đã chính thức tuyên bố béo phì là một căn bệnh, đòi hỏi cả nỗ lực điều trị và phòng ngừa. Quyết định được đưa ra sau nhiều thập kỷ tranh luận, xem liệu béo phì có phải là một căn bệnh thích hợp, hay chỉ đơn thuần là một vấn đề về hành vi, lối sống.

Mặt khác, Matt cảnh báo rằng liệu pháp điều trị này chỉ đang khiến mọi người quên đi vấn đề gốc rễ trong chế độ dinh dưỡng tại xứ cờ hoa. Sự chán ăn sẽ cản trở những mục tiêu sức khỏe dài hạn, chẳng hạn như bệnh nhân thiếu hụt calo, khó duy trì tập luyện thể thao.

“Đây hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người. Vấn đề nằm ở chỗ, không ai chắc chắn sẽ sống được với nỗi chán ghét thực phẩm đến hết phần đời còn lại”, chuyên gia này nói thêm.

Dù thường xuyên được cảnh báo về hậu quả tiềm ẩn, hàng nghìn người vẫn mê mẩn Ozempic và hoạt chất kỳ diệu Semaglutide.

Kể từ khi tìm lại được vóc dáng thon thả, Trish Wheeler thường xuyên được hỏi xin bí kíp. Điều khiến bà bất ngờ là không ai lo lắng với những tác dụng phụ đáng ghét mà muốn mang lại.

“Họ chỉ quan tâm nơi mua và giá tiền, cũng như liên tục hỏi tôi về số cân có thể giảm bớt. Có lẽ nỗi ám ảnh hình thể đã lớn hơn tất cả mọi thứ”, Trish cho hay.