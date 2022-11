Mục tiêu 1,5 độ C trở thành điểm nóng khi hội nghị COP27 kéo dài

Khi hội nghị khí hậu COP27 phải kéo dài thêm một ngày, một số quốc gia đã bày tỏ lo ngại mục tiêu ngăn Trái Đất tăng quá 1,5 độ C sẽ “chết”.

Các nhà vận động về khí hậu biểu tình tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập, nơi hội nghị COP27 đang diễn ra. Ảnh: Reuters.

“Thông điệp của chúng tôi với các đối tác là rõ ràng: Chúng tôi không thể chấp nhận để mục tiêu 1,5 độ C ‘chết’ ở đây ngày hôm nay”, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans viết trên Twitter ngày 19/11, theo Guardian.

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, ông Timmermans tuyên bố các bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận. Tuy vậy, theo ông Timmermans, EU “thà không đạt được thỏa thuận, còn hơn là một thỏa thuận tồi”.

Một quan chức Pháp ngày 19/11 cho biết EU đã bác bỏ một đề xuất “không thể chấp nhận được” từ nước chủ nhà Ai Cập do đề xuất này không đủ tham vọng trong cắt giảm phát thải, AFP đưa tin.

“Nước chủ tịch Ai Cập đang đặt câu hỏi về những thành tựu đạt được tại Glasgow trong việc giảm phát thải”, vị quan chức này nói. “Đây là điều không thể chấp nhận với Pháp và các nước thành viên Liên minh châu Âu”.

Trong khi đó, trái với quan ngại của châu Âu, Chủ tịch COP27 Sameh Shoukry khẳng định văn bản sẽ tiếp tục giữ vững mục tiêu 1,5 độ C, và đa số quốc gia coi đây là “cơ sở để tiến về phía trước”.

Trả lời Guardian, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen cũng cho biết một số quốc gia đang cố gắng “giảm tông” ngôn ngữ đã được đồng thuận trong các hội nghị khí hậu trước đó, trong khi một số quốc gia khác đang cố gắng giữ lại chúng.

“Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta không cố gắng giữ mốc 1,5 độ C, chúng ta còn ở đây để làm gì”, ông Bowen tuyên bố. “Xét đến tác động với hành tinh, khác biệt giữa mốc 1,5 độ C và 1,7 độ C là rất lớn”.