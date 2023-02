Mục sư: Nếu Nichols là người da trắng, cảnh sát đã không đánh như vậy

Phó Tổng thống Mỹ, gia đình nạn nhân và gia đình những người từng bị cảnh sát giết oan hôm 1/2 đã đồng loạt kêu gọi cải cảnh cảnh sát tại tang lễ của Tyre Nichols.

Phó Tổng thống Kamala Harris và mục sư Al Sharpton hôm 1/2 đều có bài phát biểu kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói cải cách rộng lớn đối với cảnh sát trong tang lễ của Tyre Nichols - người bị 5 cảnh sát đánh đập hôm 7/1 và tử vong 3 ngày sau đó, AP đưa tin.

Bà Harris lập luận rằng việc 5 cảnh sát đánh đập Nichols là một hành động bạo lực đi ngược lại nhiệm vụ của cảnh sát là đảm bảo an toàn công cộng.

“Chẳng phải anh ấy (Tyre Nichols) cũng có quyền được an toàn sao? Vì vậy, khi chúng ta nói về an toàn công cộng, chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của nó một cách chân thực nhất. Tyre Nichols lẽ ra phải được an toàn”, bà nói.

Trong khi đó, mục sư Sharpton nói rằng các sĩ quan đánh đập Nichols có thể đã hành động khác đi nếu họ hiểu rõ rằng họ phải chịu trách nhiệm lớn về hành động của mình. Ông cũng nói mình tin rằng nếu Nichols là người da trắng, họ có thể đã "không đánh anh ấy như vậy".

“Chúng tôi hiểu rằng có những lo ngại về an toàn công cộng. Chúng tôi hiểu rằng có những nhu cầu liên quan đến tội phạm”, ông Sharpton nói.

“Nhưng người ta không chống tội phạm bằng cách tự mình trở thành tội phạm. Người ta không đứng lên chống lại côn đồ trên đường phố bằng cách trở thành côn đồ. Người ta không chiến đấu với các băng nhóm bằng cách trở thành năm người đàn ông có vũ trang chống lại một người đàn ông không có vũ khí. Đó không phải là cảnh sát. Đó là những kẻ xấc xược”.

Bà RowVaughn Wells - mẹ của Tire Nichols - (đứng giữa chồng Rodney Wells (phải) và mục sư Al Sharpton (trái), phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: AP.

Tiffany Rachal, mẹ của Jalen Randle, người đã bị một cảnh sát Houston bắn chết vào năm 2022, cũng đến tham dự tang lễ.

“Tất cả bà mẹ trên toàn thế giới cần phải đoàn kết lại với nhau, cần phải đoàn kết lại để ngăn chặn tất cả điều này”, bà nói.

Gia đình của các nạn nhân da đen khác bị cảnh sát giết oan - bao gồm George Floyd, Breonna Taylor, Botham Jean và Eric Garner - cũng có mặt tại đám tang, đồng tình khi mẹ của Nichols kêu gọi các nhà lập pháp thông qua cải cách.

“Chúng ta cần phải hành động để không có đứa trẻ nào khác phải chịu đựng như con trai tôi. Tất cả bậc cha mẹ khác ở đây đã mất con, chúng ta cần khiến cho dự luật đó được thông qua”, bà RowVaughn Wells nói.