Mức lỗ 2020 của Vietnam Airlines thấp hơn dự kiến

Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2020, ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết mức lỗ khả quan hơn dự kiến.

Tại đại hội cổ đông bất thường sáng 29/12, lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay đến cuối tháng 12, doanh thu hợp nhất của hãng ước đạt hơn 42.500 tỷ đồng , trong đó công ty mẹ đạt doanh thu gần 33.000 tỷ, đều vượt so với kế hoạch.

Như vậy, hai chỉ tiêu này vượt kế hoạch 1.937 tỷ đồng (tương đương 4,8%) và 448 tỷ đồng (tương đương 1,4%). Trong đó, số lỗ của công ty mẹ dự kiến ở mức hơn 12.000 tỷ đồng , giảm lỗ 2.420 tỷ so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Vietnam Airlines giảm lỗ 2.420 tỷ so với kế hoạch. Ảnh: Hoàng Hà.

Doanh nghiệp cho biết mức lỗ sẽ giảm thêm khoảng 2.858 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

Trong năm 2020, Vietnam Airlines đã thực hiện khoảng 96.500 chuyến bay, giảm hơn 48% so với năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sản lượng hành khách của hãng ước đạt 14,23 triệu lượt, hàng hóa khoảng gần 195.000 tấn, giảm lần lượt 51% và 47% so với năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp cũng đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Vietnam Airlines, kêu gọi cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng.

Hãng hàng không quốc gia cũng chia sẻ tới cổ đông về phương án kinh doanh trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, doanh nghiệp sẽ triển khai phương án tái cơ cấu tổng thể, gồm tái cơ cấu sở hữu vốn và tài chính, tái cơ cấu lại tài sản và các danh mục đầu tư, cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp với các nghiệp vụ bán/bán và thuê lại (sale and leaseback) các tàu bay sở hữu.

Vietnam Airlines dự kiến có lãi từ năm 2023 và hết lỗ lũy kế vào năm 2025 trên cơ sở dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu di chuyển, du lịch nội địa và quốc tế được phục hồi.