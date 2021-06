Mua xe Nhật Toyota Vios GR-S hay xe Hàn Hyundai Elantra 1.6 AT?

Toyota Vios bản cao cấp nhất có ưu thế về thiết kế thể thao và giá bán, trong khi Hyundai Elantra 1.6 AT rộng rãi và có động cơ khỏe hơn.

So sánh

Mua xe Nhật hay xe Hàn là câu hỏi thường xuyên xuất hiện khi người dùng cân nhắc chọn ôtô. Không chỉ so sánh những dòng xe cùng hạng, hiện nay có không ít khách hàng phân vân cùng lúc 2 model ở khác phân khúc nhưng có cùng giá tiền.

Hiện tại, Toyota Vios là dòng xe đắt nhất nhóm sedan hạng B với bản GR-S có giá bán 630 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Elantra là model đáng chú ý ở phân khúc C nhờ giá bán cạnh tranh và chương trình ưu đãi giữa năm đang khiến phiên bản 1.6 AT (655 triệu đồng) ở cùng tầm tiền với Vios GR-S.

Có thể thấy, Toyota Việt Nam đã cố gắng làm mới hình ảnh cho Vios thông qua phiên bản GR-S nổi bật về thiết kế và tính năng. Còn với Hyundai, hãng xe Hàn Quốc thể hiện rõ triết lý làm xe giá tốt, mẫu mã đẹp để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ với model động cơ 1.6L số tự động.

Vậy giữa Toyota Vios GR-S và Hyundai Elantra 1.6 AT hơn kém nhau ở những điểm nào cho nhu cầu mua sedan hơn 600 triệu đồng?

Ngoại hình Toyota Vios GR-S thể thao, Hyundai Elantra thời trang

Được trang bị gói trang bị GR-S, phiên bản đắt nhất của Toyota Vios gây ấn tượng nhờ với thiết kế năng động và mang đậm phong cách thể thao, phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc xe Toyota khác biệt.

Những điểm nhấn của Vios GR-S có thể kể đến lưới tản nhiệt cỡ lớn có đồ họa dạng tổ ong, cản trước sắc sảo, hốc đèn sương mù sơn đen, mâm xe đa chấu tối màu hay cánh lướt gió ở đuôi xe.

Trái ngược với vẻ ngoài hầm hố của mẫu sedan Nhật Bản, các model Elantra hiện hành ở Việt Nam đã có mặt trên thị trường được 2 năm và có ngoại hình khá trung tính để hướng đến nhiều đối tượng người dùng.

Các đường nét tổng thể của Hyundai Elantra cho cảm giác lịch lãm, kết hợp cùng vẻ hiện đại ở lưới tản nhiệt đa giác, cụm đèn trước tam giác, đèn định vị và đèn hậu LED gấp khúc.

Về mặt trang bị, Vios GR-S nhỉnh hơn khi có hệ thống đèn trước và đèn sương mù dạng LED, trong khi Elantra 1.6 AT sử dụng kiểu bóng Halogen cho đèn chiếu sáng. Điểm chung là cả 2 cùng có cảm biến bật/tắt đèn tự động, còn lại mẫu xe Hàn Quốc có ưu thế khi được trang bị cảm biến gạt mưa tự động và mâm xe 16 inch (so với 15 inch).

So sánh kích thước, Toyota Vios hiển nhiên nhỏ gọn hơn Hyundai Elantra khi ở phân khúc B. Điểm mạnh của Vios GR-S có thể xoay trở thuận tiện hơn ở không gian hẹp, hoặc đường phố đông đúc. Đổi lại, nội thất của Elantra sẽ rộng rãi và thoải mái hơn.

Khoang lái Vios GR-S đẹp mắt, Elantra tiện nghi hơn

Khác biệt về phong cách tiếp tục được thể hiện rõ ở nội thất khi Vios GR-S có thiết kế thể thao bắt mắt.

Các chi tiết ăn điểm trên Vios bản cao cấp nhất gồm ghế ngồi bọc da lộn, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ tốc độ trang trí kiểu thể thao và khâu chỉ đỏ trang trí ở tay lái, cần số, tapi cửa…

Trong khi đó, cabin của Elantra 1.6 AT trông đơn điệu hơn hẳn khi được phối màu đen và kem cơ bản. Bảng táp-lô cũng không có nâng cấp thiết kế nào đáng kể so với đời xe 2016 ra mắt đã lâu.

Bù lại, bản 1.6 AT của Hyundai Elantra không chỉ nhỉnh hơn về mặt không gian mà còn có ưu thế về tính năng tiện nghi dành cho hành khách. Đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng có hốc gió phía sau, còn Vios GR-S chỉ có điều hòa một vùng và hốc gió cho người ngồi trước. Ngoài ra, mẫu sedan của Hyundai còn có cửa sổ trời, lọc không khí ion và cốp sau đóng mở thông minh.

Một điểm cộng của đại diện Toyota là xe có kiểm soát hành trình, trong khi Elantra 1.6 AT chưa có trang bị này. Còn lại, những trang bị nội thất tương đồng giữa 2 mẫu xe có thể kể đến hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình cảm ứng tích hợp kết nối Apple CarPlay, nút bấm giải trí trên vô-lăng, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động…

Toyota Vios GR-S hơi hướm thể thao, Hyundai Elantra vận hành êm ái

Đúng như tên gọi GR-S thường hưởng từ bộ phận phát triển xe thể thao của Toyota, model Vios đắt nhất có đặc tính vận hành ấn tượng hơn những phiên bản còn lại. Mẫu sedan hạng B có chế độ lái thể thao Sport và hộp số CVT giả lập được 10 cấp số. Trang bị này giúp người lái Vios GR-S có thể kiểm soát xe theo ý muốn tốt hơn và phần nào cảm nhận được tính thể thao trong một chiếc xe Toyota.

Về phía Hyundai Elantra, bản 1.6 AT có thông số động cơ tốt hơn đối thủ và sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Dù vậy, Elantra có tay lái trợ lực điện mang thiên hướng nhẹ nhàng, phù hợp với những ai thích xe dễ lái và điều khiển.

Bên cạnh đó, mẫu sedan của Hyundai cũng có 3 chế độ lái để tùy chọn theo điều kiện vận hành, gồm Eco cho đô thị đông đúc, Comfort khi di chuyển bình thường và Sport trong trường hợp cần vượt xe trên cao tốc, xa lộ.

Về mặt an toàn, Vios GR-S có đôi chút ưu thế khi có 7 túi khí (so với 6 túi khí) và cảm biến phía trước. Còn lại, cả 2 tương đồng ở những tính năng như kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi…

Kết luận

Với thương hiệu Nhật Bản và ngoại hình thuộc diện đẹp nhất trong các dòng xe Toyota hiện nay, Vios GR-S có thể xem là lựa chọn mới cho nhu cầu mua xe gia đình hơn 600 triệu đồng. Các trang bị tiện ích và an toàn của Vios GR-S ở mức tốt và không quá thua kém các mẫu xe hạng C, đổi lại không gian sử dụng có phần hạn chế hơn. Các mẫu xe của Toyota vẫn tạo được sức hút với khách hàng do độ bền bỉ, chi phí sử dụng thấp, dễ dàng sửa chữa và có giá trị bán lại cao.

Về phía Elantra 1.6 AT, mẫu sedan của Hyundai sẽ thích hợp với nhóm khách hàng chuộng xe Hàn Quốc có lượng trang bị tốt đi cùng giá bán hợp lý. Thiết kế ngoại thất của các mẫu xe Hyundai thời gian gần đây cũng đã thời trang và bắt mắt hơn nhiều. Bên cạnh đó, các ưu đãi hiện tại cũng tạo thêm sức cạnh tranh cho Elantra trước các dòng xe cùng tầm giá trên thị trường.