Mua xe hơi, khách trúng thêm Mercedes-Benz C 180 AMG

Chương trình khuyến mãi bốc thăm may mắn diễn ra từ 23/10/2021 đến 31/12/2021 do Vietnam Star tổ chức đã tìm được người may mắn trúng xe Mercedes-Benz C 180 AMG.

Dịp cuối năm 2021, Vietnam Star - đại lý chính thức của Mercedes-Benz tại Việt Nam - đã triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt. Khi mua tất cả dòng xe lắp ráp trong nước, khách hàng sẽ nhận được phiếu dự thưởng in kèm mã số. Phần thưởng là chiếc xe Mercedes-Benz C 180 AMG trị giá 1,5 tỷ đồng dành cho khách hàng may mắn. Đại diện công ty cho biết chương trình quay số đã diễn ra vào ngày 15/1 theo đúng kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt tại đại lý Vietnam Star (số 811- 813, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, TP.HCM), dưới sự chứng kiến của các cơ quan báo chí truyền thông, đại diện công ty và khách hàng. Ngay trong ngày quay số, danh sách khách hàng trúng thưởng cũng đã được công bố trên website www.vietnamstar-auto.com và fanpage Vietnam Star Automobile. Sự kiện bốc thăm may mắn tại Vietnam Star Phú Mỹ Hưng. Anh Trần Hoài Vũ (Hà Nội) là khách đã mua dòng xe Mercedes-Benz GLC 200 mới tại Vietnam Star Hà Nội City Showroom trong thời gian chương trình khuyễn mãi diễn ra. Anh đã may mắn trở thành chủ nhân của phần quà giá trị và ý nghĩa này. Chia sẻ tại lễ trao giải, tân chủ nhân may mắn của chiếc Mercedes-Benz C 180 AMG cho biết: “Thực sự rất bất ngờ. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều khách hàng của hệ thống showroom xe sang Vietnam Star trên toàn quốc. Thương hiệu Mercedes-Benz tôi đã yêu thích từ lâu. Ai sở hữu cũng thấy được sự sang trọng và đẳng cấp của dòng xe này. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng xe Mercedes-Benz". "Tôi thật sự thấy mình rất may mắn vì trúng giải thưởng giá trị này, cũng rất vui vì đã chọn đại lý uy tín để sở hữu thương hiệu xe yêu thích bấy lâu. Xin cảm ơn Vietnam Star vì món quà quá lớn. Và mong công ty luôn có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng”, vị tân chủ nhân cho biết thêm. Đại diện Vietnam Star Automobile trao giải thưởng cho gia đình vị khách may mắn trở thành chủ nhân Mercedes-Benz C 180 AMG. Quà tặng của chương trình - chiếc Mercedes-Benz C 180 AMG - được xem là tuyên ngôn phong cách cho những người trẻ với ngoại thất AMG Line thể thao, thừa hưởng những nét thiết kế cấp tiến và công nghệ hiện đại của dòng xe C-Class. Mẫu xe này được người yêu xe đánh giá là có khả năng vận hành linh hoạt, nhạy bén, mang lại trải nghiệm lái thú vị đậm chất Đức. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về Mercedes-Benz C 180 AMG tại www.vietnamstar-auto.com. Mercedes-Benz C 180 AMG là mẫu xe nhiều ưu điểm, có giá 1,5 tỷ đồng . Vietnam Star Automobile là thành viên của Tập đoàn LSH Auto International - một trong những tập đoàn đại lý ôtô cao cấp lớn nhất thế giới, cũng là đối tác chiến lược hàng đầu của Mercedes-Benz toàn cầu. Công ty đã đạt nhiều danh hiệu như “Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) cao nhất trong các đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam” 9 năm liên tiếp, “Xưởng dịch vụ có tay nghề kỹ thuật hiệu quả nhất”... Trong năm 2019, Vietnam Star đạt danh hiệu “Nhà phân phối sở hữu chi nhánh duy nhất bán trên 1.000 xe” lần đầu được Mercedes-Benz Vietnam trao tặng. Công ty có hệ thống đại lý lớn, trải dài trên toàn quốc. Trong vai trò nhà phân phối chính thức của Mercedes-Benz, Vietnam Star luôn chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của khách hàng bởi những sáng tạo trong chiến lược bán hàng và chính sách chăm sóc khách. Bên cạnh các hoạt động khuyến mãi, trải nghiệm với quy mô lớn và giải thưởng giá trị hàng năm, công ty còn tạo ra sân chơi quen thuộc cho cộng đồng chơi golf và những người chuộng xe Mercedes-Benz. Giải Vietnam Star Golf Tournament 2021. Năm 2021, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Vietnam Star vẫn nỗ lực mang đến cho khách hàng món quà ý nghĩa thông qua chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng Mercedes-Benz C 180 AMG. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe những tháng cuối năm 2021 còn được hưởng combo khuyến mãi là kỳ nghỉ tại Alma Resort và phiếu kiểm tra xe miễn phí sau 1.000 km đầu tiên.