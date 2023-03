Mua xe 7 chỗ phổ thông: Chọn Mitsubishi Xpander Cross hay Suzuki XL7

Mitsubishi Xpander Cross có lợi thế về không gian nội thất, trang bị. Trong khi Suzuki XL7 có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Xpander Cross vừa được trình làng với nhiều tinh chỉnh về thiết kế cũng như trang bị. Ở phiên bản mới, mẫu "MPV gầm cao" có giá bán khởi điểm 698 triệu đồng, cao hơn đời cũ 10 triệu đồng. Mức giá này cũng cao hơn 60-100 triệu đồng so với đối thủ trực tiếp Suzuki XL7.





Với mức chênh lệch tương đối lớn, Mitsubishi Xpander Cross 2023 có gì vượt trội để đấu với một Suzuki XL7 đang khá được lòng người tiêu dùng, nhờ lợi thế giá bán dễ tiếp cận?

Mitsubishi Xpander Cross đậm chất SUV hơn Suzuki XL7

Cả Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross đều hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách SUV. Chính điều này tạo ra sự khác biệt cho cả 2 mẫu xe - vốn được xếp "chung mâm" ở nhóm MPV bình dân, khi tại thị trường Việt Nam hiện chưa có mẫu SUV 7 chỗ nào có giá dưới 700 triệu đồng.

Rõ ràng, cả Xpander Cross lẫn Suzuki XL7 đang nắm nhiều lợi thế khi phần nào thỏa mãn được nhu cầu của người dùng, đặc biệt là những người tìm mua xe gầm cao giá rẻ phục vụ gia đình. Tuy nhiên, xét ở riêng khía cạnh "chất SUV", Mitsubishi Xpander Cross thể hiện rõ hơn so với đối thủ trực tiếp.





Vẫn được xây dựng trên nền tảng của Xpander MPV, nhưng phong cách SUV của Xpander Cross thể hiện từ việc vay mượn nhiều đường nét từ hai "đàn anh" Outlander và Pajero Sport. Phần đầu xe có thiết kế vuông vắn, cản trước và sau được làm khỏe khoắn, tạo cảm giác cứng cáp. Các chi tiết ốp sườn và vòm bánh xe cũng giúp ngoại hình Xpander Cross trông cơ bắp hơn.

Xpander Cross 2023 có kích thước tổng thể 4.595 x 1.790 x 1.750 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở dài 2.775 mm. So với đời cũ, xe dài hơn 95 mm và thấp hơn 10 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 225 mm, cao nhất nhóm MPV bình dân và vượt trội so với đối thủ Suzuki XL7 (200 mm).

Trong khi đó, Suzuki XL7 cũng được xây dựng từ mẫu MPV Ertiga. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, kích thước này nhỏ hơn mọi mặt so với Mitsubishi Xpander Cross 2023, khi ngắn hơn 45 mm, hẹp hơn 15 mm và thấp hơn 40 mm, trục cơ sở cũng ngắn hơn 35 mm.





Cả hai mẫu xe đều mang ngôn ngữ thiết kế khỏe khoắn với các chi tiết tạo tính cơ bắp. Nhưng Mitsubishi Xpander Cross 2023 tạo cảm giác bề thế, hầm hố hơn Suzuki XL7. "Chất SUV" trên Xpander Cross cũng được thể hiện rõ nét hơn, đặc biệt là ở khoảng sáng gầm cao và hệ thống treo sau đã được tinh chỉnh giúp đi địa hình tốt hơn.

Nội thất Suzuki XL7 đơn giản, Xpander Cross nhiều trang bị

Với kích thước vượt trội, không gian nội thất của Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũng rộng rãi hơn so với đối thủ. Phong cách SUV tiếp tục được áp dụng trong cabin của Xpander Cross, với vô lăng mang kiểu dáng giống với "đàn anh" Pajero Sport. Vô lăng mới được làm 4 chấu và nhiều phím nhấn hơn đời cũ.

Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số hoàn toàn kích thước 8 inch. Người dùng có thể tùy chọn 3 chế độ hiển thị đồng hồ thông qua phím điều chỉnh trên vô lăng. Màn hình trung tâm thiết kế mới có kích thước 9 inch, lớn hơn 2 inch so với đời cũ. Chiếc xe này được trang bị sẵn camera 360 độ, chất lượng hiển thị ở mức vừa đủ.

Một số tính năng khác trên xe có thể kể đến như kiểm soát hành trình (cruise control), chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Cửa kính điều khiển một chạm, ổ cắm điện 12 volt cho cả 3 hàng ghế...

Cách bố trí trong cabin của Xpander Cross khá đơn giản, các nút chức năng được sắp xếp dễ nhìn, dễ thao tác. Họa tiết trang trí không quá cầu kỳ, nhưng vẫn tạo được cảm giác hiện đại và dễ chịu về mặt thị giác. Không gian nội thất rộng rãi, hàng ghế cuối vẫn đủ thoải mái cho người lớn.

Bên kia chiến tuyến, Suzuki XL7 cũng có một không gian cabin đơn giản và thực dụng. Nội thất của Suzuki XL7 sử dụng màu đen làm chủ đạo. Vô lăng được bọc da tổng hợp, tích hợp nút chức năng như điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 10 inch, thiết kế nổi. Các tính năng cơ bản đều được trang bị cho khoang nội thất của XL7.

Cụm đồng hồ chia thành 3 phần với 2 đồng hồ cơ hiển thị tốc độ và một màn hình LCD đa sắc TFT hiển thị các thông tin như mức tiêu thụ nhiên liệu, công suất động cơ... Những tính năng nổi bật khác trên Suzuki XL7 còn có khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, ổ cắm sạc 12 volt riêng biệt ở mỗi hàng ghế.

Cả 2 mẫu xe đều có cabin rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình. Tuy nhiên không gian cabin của Xpander Cross có phần thoải mái hơn Suzuki XL7 nếu sử dụng cả 3 hàng ghế. Đặc biệt ở hàng ghế cuối, Xpander Cross 2023 vẫn đủ rộng cho người lớn, chiều cao xe nhỉnh hơn góp phần giúp khoảng trần ở vị trí này thoáng hơn so với trên Suzuki XL7.

Ngoài ra, sự thua thiệt về trang bị tiện nghi của Xpander Cross đời trước cũng đã được khắc phục trên phiên bản nâng cấp. Mẫu "MPV gầm cao" của Mitsubishi có camera 360 tiêu chuẩn, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và cả kiểm soát hành trình - những trang bị mà Suzuki XL7 chưa có.

Mitsubishi Xpander Cross có hiệu suất tốt hơn

Mitsubishi Xpander Cross 2023 không có sự khác biệt về động cơ so với Xpander MPV và phiên bản Xpander Cross cũ. Xe vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh 1.5L, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, Suzuki XL7 được trang bị động cơ 4 xy-lanh, 1.5L, sản sinh công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.





Những trang bị an toàn trên Mitsubishi Xpander Cross 2023 vẫn giữ nguyên từ đời trước. Tuy nhiên xe được bổ sung hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động AYC. Hệ thống này tự động can thiệp vào phanh ở bánh trước khi phát hiện tình trạng thiếu lái, giúp xe vào cua mượt mà và gọn gàng hơn. Đây là điểm mới đáng chú ý trên mẫu xe này, cho khả năng xử lý tốt hơn, đồng thời cũng là điểm vượt trội so với đối thủ trực tiếp.

Trong khi đó, Suzuki XL7 chỉ được trang bị cơ bản như 2 túi khí trước, cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc HAC... So với đối thủ Mitsubishi Xpander Cross, XL7 yếu thế hơn khi không được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, đây là một tính năng khá phổ biến hiện nay.

Có thể thấy cả 2 mẫu xe có hiệu suất tương đương nhau nhưng Xpander Cross nhỉnh hơn đôi chút về mô-men xoắn. Cộng với việc khoảng sáng gầm cao hơn, Mitsubishi Xpander Cross được đánh giá là có khả năng vận hành ổn định hơn Suzuki XL7 trên địa hình phức tạp.

Giá bán dễ tiếp cận là lợi thế của Suzuki XL7

Ở đời 2023, Mitsubishi Xpander Cross có giá từ 698 triệu đồng cho các phiên bản một tone màu, 703 triệu đồng cho phiên bản cam/đen, cao hơn đời cũ 10 triệu đồng. Giá bán này ngang với mẫu MPV Toyota Veloz bản cao cấp (698-706 triệu đồng). Trong khi đó, đối thủ trực tiếp Suzuki XL7 có giá dễ tiếp cận hơn, ở mức 599,9-639,9 triệu đồng.

Nói thế không có nghĩa Mitsubishi Xpander Cross 2023 khó tiếp cận người dùng hơn. Mẫu xe này cũng có những yếu tố giúp khỏa lấp đi khoảng cách giá bán so với Suzuki XL7 như thiết kế bắt mắt, nội thất rộng rãi, nhiều trang bị và động cơ có hiệu suất nhỉnh hơn.





Trong khi đó, yếu tố giá bán chính là điểm mạnh của Suzuki XL7. Mẫu xe này kết thúc năm 2022 với mức doanh số 6.526 xe, đứng thứ 3 trong phân khúc sau Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz, rõ ràng giá bán rẻ đã giúp mẫu xe này được lòng người dùng.

Trong năm 2023, yếu tố giá bán sẽ được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là với nhóm khách hàng mua trả góp, khi lãi suất ngân hàng đang khá cao. Và với chi phí lăn bánh thấp hơn, Suzuki XL7 vẫn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Khoảng chênh lệch 60-100 triệu đồng giữa Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross có thể sẽ khiến nhiều người dùng suy nghĩ. Với những ai yêu thích nét thiết kế hầm hố, chú trọng về trang bị và sự rộng rãi, Xpander Cross là một lựa ứng cử viên. Trong khi đó với những khách hàng quan tâm đến yếu tố "ngon - bổ - rẻ", khoảng chênh lệch 60-100 triệu đồng có thể khiến họ bớt đắn đo và chọn mẫu xe "kinh tế" hơn.