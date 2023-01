Mua vé số 1 USD, trúng độc đắc 5,5 triệu USD

Một người đã trúng giải độc đắc 5,5 triệu USD , theo thông báo của xổ số Toto hôm 6/1 trên trang web của Singapore Pools (công ty xổ số thuộc sở hữu nhà nước), AsiaOne đưa tin.

Điều khiến nhiều người kinh ngạc là tấm vé chiến thắng nằm trong mục nhập thông thường của QuickPick, nghĩa là chủ nhân của nó đã đặt cược chỉ với 1 USD cho bộ 6 số ngẫu nhiên được tạo ra từ hệ thống.

Các con số chiến thắng là 12, 22, 30, 32, 42, 49, với một số bổ sung là 8.

Người chiến thắng đã mua vé số trúng thưởng tại một cửa hàng tại FairPrice ở Canberra Plaza.

Ngoài vé trúng thưởng lần này, cửa hàng trên từng bán ra 3 vé trúng thưởng nhóm 2 vào năm 2022.

Thời gian gần đây, có những người khác ở Singapore đã trúng xổ số đặc biệt chỉ với 1 USD .

Tháng 11/2022, một người chơi đã kiếm được 5,68 triệu USD sau khi đặt cược, cũng chỉ với 1 USD , ở một cửa hàng trong siêu thị Prime, nằm trên đường Chai Chee.

Tháng 1 cùng năm, hai người may mắn khác đã cùng chia sẻ giải thưởng của Toto trị giá khoảng 10 triệu USD . Các con số chiến thắng được công bố trong kỳ quay số đó là 8, 11, 17, 21, 30 và 44, với một số bổ sung là 48.

Một trong những chiếc vé đã được mua tại một nhà bán lẻ được ủy quyền ở Orchard Plaza, chiếc vé còn lại mua tại Tampines Mall thông qua QuickPick System 7, với số tiền đặt cược tối thiểu là 7 USD .

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.