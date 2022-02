Mua trước trả sau - lối sống tự do tài chính cho người hiện đại

Sử dụng các dịch vụ vay hỗ trợ tiêu dùng sao cho đúng cách, giúp tự do tài chính thay vì chi tiêu không giới hạn là câu hỏi khiến không ít người băn khoăn.

Tiền không bỗng dưng xuất hiện hay biến mất mà thuộc về một dòng chảy. Khái niệm "dòng tiền" không chỉ xuất hiện trong đầu tư, kinh doanh mà còn được sử dụng trong chi tiêu thường ngày.

Nhiều người nhận ra họ có thể sống thoải mái hơn nếu biết cách tối ưu nguồn tiền và giữ dòng tài chính cá nhân liên tục chuyển động. Khi đó, các dịch vụ hỗ trợ tiêu dùng trở thành nguồn "vốn". Thay vì chờ đợi hay bỏ lỡ những cơ hội đầu tư cho cuộc sống chất lượng, họ biết cách khéo léo sử dụng nguồn vốn này, cân đối dòng tiền theo lối sống mua trước trả sau.

Xu hướng tiêu dùng phổ biến

Được biết đến với phong cách sống phóng khoáng, hưởng thụ, người phương Tây tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada,... không còn lạ với dịch vụ hỗ trợ tiêu dùng. Trong khoảng 3 năm gần đây, hình thức mua trước trả sau (buy now - pay later) hay hưởng trước trả sau (enjoy now - pay later) nở rộ. Đây không chỉ là giải pháp "cấp cứu" chi tiêu trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, mà còn mang tới cơ hội, khuyến khích trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.

Hình thức mua trước trả sau trở nên phổ biến với người tiêu dùng hiện đại.

Dẫu biết người phương Tây có nhiều quan điểm tài chính khác biệt với châu Á. Song không ít người Á Đông theo đuổi phong cách sống dám trải nghiệm, dám tận hưởng này.

Sự hiệu quả và tiện lợi là lý do mua trước trả sau được yêu thích hơn các dịch vụ hỗ trợ tài chính cá nhân như vay tiêu dùng hay thanh toán thẻ tín dụng. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng mong muốn đồng hành cùng hình thức này, sẵn sàng chịu phần chi phí để người tiêu dùng mua sắm miễn phí và miễn lãi. Đây là khác biệt lớn nhất so với các hình thức trả góp khác, khi người tiêu dùng phải chịu mức phí dịch vụ 3-5%. Đồng thời, mua trước trả sau có tốc độ phê duyệt nhanh, không yêu cầu giấy tờ hay thủ tục đăng ký phức tạp. Nhờ đó, "mua trước trả sau" sẵn sàng bước vào cuộc đua cùng các dịch vụ tài chính khác.

Thị trường tiêu dùng Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhiều doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển hình thức mua trước trả sau, trong đó có Insta.

Insta được đầu tư bởi Tập đoàn Công nghệ thông tin và Fintech Amigo - đơn vị có hơn 17 năm kinh nghiệm, là đối tác chiến lược, cung cấp giải pháp và thiết bị cho các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới như IBM, Microsoft, Oracle,... và Việt Nam như Viettel, VNPT, BIDV,... Nhìn vào năng lực và tiềm lực của công ty mẹ, Insta được kỳ vọng mang lại bước tiến lớn trên thị trường tiêu dùng mua trước trả sau ở Việt Nam.

Insta liên kết nhiều công ty, doanh nghiệp,… để cung cấp thêm lựa chọn thanh toán cho người tiêu dùng.

Mở ra phong cách sống tận hưởng

Những giải pháp mua trước trả sau như Insta phần nào giải gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng trong dịp Tết 2022. Với danh sách đối tác bán lẻ uy tín như Elmich, Vua Nệm, DigiCare, Mediamart,... Insta cho phép người tiêu dùng mua sắm nhiều mặt hàng đa dạng thương hiệu.

Với chính sách phê duyệt nhanh trong 30 giây, đăng ký đơn giản chỉ bằng CMND/CCCD, cam kết bảo mật thông tin người dùng,... Insta cũng giúp việc mua sắm trở nên đơn giản và tiện lợi hơn.

Insta góp phần giúp việc mua sắm của người tiêu dùng hiện đại trở nên đơn giản và tiện lợi hơn.

Xu hướng mua trước trả sau hứa hẹn tiếp tục được thế hệ trẻ và các gia đình hiện đại đón nhận trong tương lai gần. Nhìn vào xu hướng sống thoải mái cùng triết lý YOLO (You only live once - bạn chỉ sống một lần trong đời), dễ thấy thế hệ trẻ có nhu cầu hưởng thụ mọi thú vui, vẻ đẹp của cuộc sống.

Sự ra đời của Insta mở ra một cánh cửa mới, phá vỡ rào cản tài chính tuổi trẻ thường gặp phải, giúp họ đến gần cuộc sống đáng mơ ước hơn. Bằng cách cân đối chi tiêu thông minh, kết hợp tối ưu mọi dòng tiền, giới trẻ có thể sở hữu những sản phẩm hàng hiệu, chất lượng cao mà không cần chờ đợi, tích góp. Đồng thời, việc loại bỏ áp lực lãi suất nhờ chính sách miễn phí, miễn lãi của Insta được kỳ vọng mang tới trải nghiệm mua sắm thoải mái cho mọi người dùng.

