Mưa to kèm gió mạnh làm tốc mái 67 nhà dân tại Tiền Giang

Tại huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, cơn mưa kèm theo gió mạnh chiều 15/4, đã làm tốc mái 67 căn của người dân.

Trong đó, tại huyện Cai Lậy có 8 căn tại các xã Phú Nhuận (2 căn); xã Phú An (1 căn); xã Bình Phú (5 căn). Thị xã Cai Lậy có 59 căn ở các xã Mỹ Hạnh Trung (14 căn), xã Tân Bình (25 căn), xã Mỹ Phước Tây (20 căn).

Ngoài ra, dông gió còn làm ngã đổ khoảng 128 cây ăn trái (mít 118 cây, sầu riêng 10 cây) và làm rụng khoảng 9 tấn sầu riêng. Ước tổng thiệt hại về tài sản trên các địa bàn này gần 2,6 tỷ đồng .

Ngay sau khi thiên tai đi qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cứu nạn các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái do mưa dông gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân; đồng thời thống kê, xác minh chính xác để lập hồ sơ để hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

