Mua smartphone nào tầm giá 13 triệu dịp cận Tết?

Trong tầm giá 13 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một smartphone cao cấp, sang trọng đến từ nhà Apple tại hệ thống Di Động Việt.

Theo đại diện Di Động Việt - hệ thống bán lẻ di động, đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam - một số mẫu smartphone đang được hưởng ưu đãi lớn dịp cuối năm.

Trong tầm giá 13 triệu, người dùng có thể sở hữu nhiều mẫu iPhone cũ đời cao. Cụ thể, iPhone 11 cũ được giảm 1,5 triệu đồng còn 13,59 triệu; iPhone XS Max cũ giảm 1,6 triệu còn 13,39 triệu.

iPhone 11 cũ về giá hơn 13 triệu đồng tại hệ thống Di Động Việt.

iPhone 11 đang được bán với giá 13,59 triệu đồng cho phiên bản 64 GB, rẻ hơn khoảng 700.000 đồng so với trước. Đây là dòng máy có ngoại hình đẹp như mới, được hưởng chính sách bảo hành trong 6 tháng, bảo hành một đổi một.

Trong khi đó, iPhone XS Max 64 GB chỉ còn 13,39 triệu. Bản 256 GB cũng giảm mạnh, còn 14,19 triệu đồng. Ngoài hình thức mua thẳng, người dùng được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất hoặc trả trước khoảng 1,4 triệu đồng, tham gia trade-in thu cũ đổi mới để tiết kiệm đến 8,6 triệu đồng.

So với XS Max, iPhone 11 có ưu thế về sự hỗ trợ lâu dài cùng con chip mạnh hơn (A13 so với A12), nhưng lại có màn hình nhỏ hơn (6,1 inch so với 6,5 inch). Ngoài các màu sắc thường thấy như vàng, đen, iPhone 11 có thêm các màu tươi trẻ như xanh, đỏ, tím, phù hợp với sở thích của nhiều người dùng.

iPhone XS Max sang trọng và bền bỉ, trong khi iPhone 11 sở hữu nhiều màu sắc trẻ trung.

So với iPhone 11, iPhone XS Max có lợi thế hơn bởi đây là sản phẩm cao cấp nhất của Apple năm 2018, nên dù chỉ chạy con chip Apple A12 nhưng cũng được tối ưu nhiều mặt.

Ngoài ra, XS Max cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc thù, mang tính nhận diện thương hiệu cao, tạo nên sức hút về mặt ngoại hình lớn hơn iPhone 11. Cùng với đó, viên pin của mẫu này cũng lớn hơn iPhone 11 một chút (3.174 mAh so với 3.110 mAh).

iPhone XS Max đang ở tầm giá 13-14 triệu.

Cả iPhone 11 và XS Max đều sở hữu camera kép chất lượng tốt, chụp ảnh xoá phông đẹp. Nếu iPhone XS Max cũ phù hợp với những người cần một smartphone màn hình lớn, trải nghiệm lâu dài, thì iPhone 11 nhiều màu sắc, phù hợp với người thích sự trẻ trung trong thiết kế, vóc dáng nhỏ gọn hơn cùng một con chip mạnh mẽ.

Bạn đọc có thể tìm mua iPhone 11 cũ và iPhone XS Max cũ đang có mức giảm giá lớn tại hệ thống Di Động Việt.

Người dùng mua sắm tại Di Động Việt dịp Tết.