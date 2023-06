Mua sắm tại FPT Long Châu, nữ khách hàng trúng 123,4 triệu đồng

Ngày 11/6, FPT Long Châu trao giải thưởng tiền mặt trị giá 123,4 triệu đồng cho khách hàng may mắn đầu tiên trong chương trình khuyến mại lớn mừng nhà thuốc thứ 1.234.

Chị Nga - khách mua hàng tại nhà thuốc FPT Long Châu 6 đường số 6, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - là khách hàng may mắn tuần đầu tiên trúng giải thưởng 123,4 triệu đồng tiền mặt trong chương trình khuyến mại lớn, mừng nhà thuốc thứ 1.234 trên toàn quốc. Đây cũng là khách hàng thân thiết lâu năm đã luôn tin yêu, đồng hành cùng FPT Long Châu trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

FPT Long Châu trao giải thưởng tiền mặt trị giá 123,4 triệu đồng cho khách hàng may mắn đầu tiên.

Từ khi ra mắt, chương trình “FPT Long Châu phủ khắp miền xa - đồng hành cùng các nhãn hiệu lớn khắp 5 châu dành tặng 6 siêu ưu đãi” đã gây ấn tượng mạnh và thu hút khách hàng bởi giá trị giải thưởng hấp dẫn, thiết thực, đồng hành cùng khách hàng trong thời điểm kinh tế nhiều thách thức.

Với mỗi hóa đơn mua hàng trên 150.000 đồng, khách hàng có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng để tìm ra chủ nhân may mắn của 4 giải thưởng, mỗi giải 123,4 triệu đồng tiền mặt. Trong thời gian diễn ra chương trình 1-28/6, FPT Long Châu sẽ tổ chức 4 đợt quay số định kỳ, mỗi kỳ công bố một khách hàng may mắn nhất để trao tặng giải thưởng tiền mặt. Trong một tuần sau khi khởi động, chương trình được đón nhận và hưởng ứng từ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Trong sự kiện trao giải tại nhà thuốc FPT Long Châu tại Bình Dương, chị Nga không giấu được niềm vui chia sẻ: “Tôi và gia đình luôn chọn Long Châu để mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vì tôi hài lòng với dịch vụ chu đáo của nhà thuốc, đặc biệt là luôn đủ thuốc tôi cần mà giá lại tốt. Biết đến chương trình trúng 123,4 triệu đồng mừng Long Châu cán mốc 1.234 nhà thuốc, tôi không nghĩ bản thân lại may mắn nhận được món quà giá trị này. Đây là món quà rất thiết thực với tôi và gia đình. Tôi cảm ơn Long Châu về chương trình và chúc chuỗi nhà thuốc phát triển lớn mạnh hơn nữa, chăm sóc sức khỏe người dân chúng tôi mọi lúc mọi nơi”.

Hệ thống sẵn sàng mang đến những lợi ích tốt nhất cho người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Liên tục mở rộng và đem đến những chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng đồng hành, chương trình “FPT Long Châu phủ khắp miền xa - đồng hành cùng các nhãn hiệu lớn khắp 5 châu dành tặng 6 siêu ưu đãi” đánh dấu cột mốc 1.234 nhà thuốc. Đồng thời, chương trình còn là lời khẳng định khát vọng vươn mình phát triển, viết nên ý nghĩa hoàn chỉnh của những định hướng mang tính chiến lược “lấy khách hàng làm trọng tâm” của Long Châu trong tương lai. Qua đây, Long Châu cho thấy nỗ lực hài hòa 3 trụ cột kinh doanh theo tiêu chí “tiên phong, tận tâm, uy tín”, sẵn sàng mang đến những lợi ích tốt nhất cho người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu trực thuộc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT - thành viên Tập đoàn FPT, một trong những chuỗi bán lẻ dược phẩm uy tín tại Việt Nam, chuyên thuốc theo đơn bệnh viện. Với hơn 1.234 nhà thuốc phủ khắp 63 tỉnh, thành Việt Nam, FPT Long Châu là đơn vị hàng đầu chuyên thuốc theo đơn bệnh viện, đặc biệt thuốc khó, thuốc hiếm và đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với các tiêu chí: Thuốc tốt - giá tốt - đủ thuốc - giao hàng tận nơi.

