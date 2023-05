Mua sắm hoàn tiền đến 35% trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam

Khách hàng có thể vừa mua sắm trực tuyến tiện lợi tại hàng trăm thương hiệu uy tín, vừa được hoàn tiền không giới hạn trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam của Ngân hàng Shinhan.

Mua sắm trực tuyến dần trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

Bắt nhịp xu hướng mua sắm trực tuyến

Khảo sát về “Thói quen tiêu dùng tại Việt Nam” được PwC Việt Nam công bố ngày 17/4 cho thấy 64% người tiêu dùng Việt Nam dự kiến ​​mua sắm trực tuyến nhiều hơn.

Người tiêu dùng trẻ có xu hướng mua sắm trực tuyến.

Mua sắm trực tuyến dần định hình xu hướng và có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ, được đón nhận rộng rãi hơn thời gian tới, đặc biệt với phân khúc người tiêu dùng trẻ - những khách hàng am hiểu công nghệ, đề cao tính tiện lợi.

Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng Việt, cũng như mong muốn nâng cao trải nghiệm mua sắm và thanh toán trực tuyến tiện lợi, Ngân hàng Shinhan ra mắt tiện ích “Mua sắm hoàn tiền” trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam với ưu đãi hoàn tiền không giới hạn đến 35% từ hàng trăm thương hiệu uy tín ở đa dạng lĩnh vực.

Đặc biệt, Ngân hàng Shinhan là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam ra mắt tính năng này.

Mua sắm hoàn tiền trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam

Khách hàng sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn đến 35% vào tài khoản tại Ngân hàng Shinhan, không giới hạn số giao dịch và số tiền được hoàn khi mua sắm từ các thương hiệu thuộc đa dạng lĩnh vực như thương mại điện tử (Lazada, Tiki, Shopee...), lưu trú du lịch (Traveloka, Klook, Bamboo Airways…), ăn uống (Highland Coffee, KFC, Trung Nguyên Café Legend…), làm đẹp - thời trang (Juno, The Face Shop, Nike…), giáo dục (Elsa, ILA, Unica…), tài chính - bảo hiểm (Bảo Việt, Manulife, ví VNPAY...) thông qua ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam. Điều kiện và điều khoản chi tiết về tiện ích “Mua sắm hoàn tiền”, độc giả có thể xem tại đây.

Khách hàng sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn đến 35% vào tài khoản Ngân hàng Shinhan.

Tỷ lệ hoàn tiền tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản riêng của từng thương hiệu, nhóm sản phẩm đó. Để được hoàn tiền tại trang mua sắm của các thương hiệu thông qua ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tải/cập nhật ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam phiên bản mới nhất.

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam.

Bước 3: Truy cập mục “Khuyến mãi”, chọn “Tiện ích”, tiếp tục chọn mục “Mua sắm hoàn tiền”.

Bước 4: Lựa chọn thương hiệu yêu thích.

Bước 5: Mua sắm và hoàn tất thanh toán.

Bước 6: Tiền hoàn sẽ được ghi nhận và phê duyệt tùy vào chính sách của từng thương hiệu.

Việc ra mắt tính năng “Mua sắm hoàn tiền” trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, mở rộng mạng lưới đối tác uy tín, nâng cao trải nghiệm khách hàng là minh chứng cho những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong công cuộc đẩy mạnh số hóa, xây dựng hệ sinh thái số tiện ích, an toàn và bảo mật. Đồng thời, ngân hàng đáp ứng hiệu quả nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt phân khúc khách hàng trẻ với hành vi tiêu dùng hiện đại.

Vừa qua, Ngân hàng Shinhan nhận 3 giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế uy tín, bao gồm “Ngân hàng quốc tế tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam năm 2023” do tạp chí International Business trao tặng, “Ngân hàng quốc tế tốt nhất tại Việt Nam năm 2023” do tạp chí World Economic trao tặng, “Ngân hàng quốc tế tốt nhất về bán lẻ tại Việt Nam năm 2023” do tạp chí Global Business Review trao tặng.

Tất cả giải thưởng được đánh giá là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Shinhan trên đa phương diện và khía cạnh, nhằm tối ưu giá trị mang đến khách hàng, nâng tầm trải nghiệm tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn biến mạnh mẽ.