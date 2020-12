Mua sắm hàng Việt tại hội chợ xúc tiến tiêu dùng 2020

Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng năm 2020 với chủ đề “Sự kiện kết nối các hình thức khuyến mại” sẽ diễn ra từ 29/12/2020 đến 3/1/2021 tại TP.HCM.

Nhằm thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 tại TP.HCM, Sở Công Thương giao Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (đơn vị trực thuộc sở) phối hợp Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Thiên Việt tổ chức Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng năm 2020 vào dịp Tết Dương lịch.

Cụ thể, sự kiện diễn ra từ 29/12/ 2020 đến hết 3/1/2021 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, quận 11, TP.HCM, nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố và các tỉnh lân cận, góp phần đưa hàng Việt đến người tiêu dùng trong nước.

Hội chợ được đầu tư trang trí công phu.

Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng năm 2020 quy tụ khoảng 380 gian hàng của 230 doanh nghiệp. Sản phẩm tham gia là các mặt hàng thiết yếu như hàng tiêu dùng, thực phẩm, dệt may - giày da, thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm, kim khí điện máy… của các doanh nghiệp uy tín, với hình thức khuyến mại đa dạng, phong phú.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu mới, tìm kiếm khách hàng và kết nối cung - cầu thị trường. Qua đó, doanh nghiệp có thể phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng xã hội, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế thành phố.

Được trang trí công phu, hội chợ sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn trong 6 ngày tổ chức, như lễ khai mạc diễn ra vào 19h ngày 29/12 tại sân khấu chính; chương trình “Giờ vàng thương hiệu” của các doanh nghiệp được tổ chức luân phiên tại sân khấu chính vào 18h-20h mỗi ngày.

Sự kiện có nhiều khu gian hàng phục vụ người tiêu dùng và khách tham quan, mua sắm như khu gian hàng, quảng bá giới thiệu sản phẩm; khu giới thiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TP.HCM; khu gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và khu ẩm thực...

Loạt sự kiện, hoạt động hấp dẫn tại hội chợ.

Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng năm 2020 tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra); Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan); Công ty CP thực phẩm TH True Milk; Công ty TNHH Nhà máy bia Heneiken Việt Nam; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lê Đoàn (Leedo); Công ty CP AT Group. Ngoài ra, hội chợ còn có sự hỗ trợ của các đơn vị khác như May Việt Tiến, May Tây Đô, NPOil, Lila Miti, thời trang Đan Châu, nệm Kim Cương...

Hàng đêm tại sân khấu chính, chương trình ca múa nhạc hài kịch chuyên nghiệp với sự hiện diện của nhiều ngôi sao ca nhạc, danh hài được yêu thích: NSND Lệ Thủy, ca sĩ Long Nhật, Lâm Chấn Khang, Hồ Việt Trung, Lâm Hùng...; nhóm nhạc V. Music, K3 Lâm Phong, B. Girl, Candy, nhóm Fly; cùng nhiều nghệ sĩ xiếc, ảo thuật.

Chương trình giải trí đặc sắc được tổ chức hàng đêm.

Ngoài ra, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được ban tổ chức triển khai nghiêm túc tại hội chợ theo hướng dẫn của các đơn vị y tế, với tinh thần “thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội nhưng không chủ quan, lơ là với dịch bệnh”.

Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng năm 2020 diễn ra vào dịp Tết Dương lịch - thời điểm cả nước chuẩn bị đón chào năm mới, hứa hẹn là địa điểm tham quan, mua sắm sôi động cho người dân thành phố.